Kondycja zdrowotna mieszkańców stolicy. Dokument ekspertów ujawnia niepokojące trendy

Alarmujące wnioski medyków

Opracowanie zatytułowane „Zdrowie Warszawianek i Warszawiaków” obejmuje lata 2013–2023 i opiera się na informacjach zgromadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w publicznych placówkach. Dokument został przygotowany na zlecenie stołecznego ratusza przez specjalistów z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Rektor uczelni zaznacza, że kluczowe jest opieranie się na twardych dowodach naukowych, a nie na potocznych opiniach.

„Dokument prezentuje rzetelną wiedzę opartą na wszechstronnej analizie danych. Bardzo bym chciał, abyśmy mówiąc o problemach zdrowotnych i radząc jak je rozwiązywać, opierali się na danych naukowych, a nie na zasłyszanych prawdach” – podkreśla rektor WUM prof. Rafał Krenke.

Analiza zebranych danych przynosi wiele powodów do zmartwień. Specjaliści odnotowali wyraźny wzrost zachorowań na nowotwory złośliwe, przy czym największym problemem staje się rak prostaty oraz piersi. Równie groźnie wygląda sytuacja dotycząca chorób cywilizacyjnych, takich jak cukrzyca typu 2 oraz otyłość, która dotyka w coraz większym stopniu zarówno dorosłych, jak i dzieci.

„Jeżeli chodzi o epidemiologię, to należałoby wskazać nadciśnienie tętnicze jako główną zachorowalność, która też rośnie w ostatnich latach” – referuje wyniki raportu prof. Mariusz Panczyk z MUW.

Okres po pandemii przyniósł gwałtowne pogorszenie kondycji psychicznej mieszkańców Warszawy, co przekłada się na większe zapotrzebowanie na terapię psychologiczną. Statystyki wskazują na rosnącą liczbę diagnoz depresji. Szczególnie narażeni są młodzi ludzie, którzy muszą radzić sobie z presją wchodzenia w dorosłość w trudnych i niepewnych czasach.

„Dane pokazują, że młodzież to dziś grupa bardzo zagrożona różnego rodzaju zaburzeniami, depresją, ale także zaburzeniami lękowymi, dlatego, że ten etap życia jest związany ogromnym stresem, z wchodzeniem na rynek pracy, z wieloma zmianami, które dziś są trudne” – dodaje prof. Panczyk.

Działania miasta i jasne punkty raportu

Urzędnicy wskazują jednak na pewne optymistyczne akcenty w raporcie, takie jak spadek liczby zachorowań na raka płuca i szyjki macicy, a także skuteczniejszą wykrywalność schorzeń cywilizacyjnych. W odpowiedzi na zdiagnozowane problemy, stolica planuje przeznaczyć blisko 36 mln zł na miejskie programy zdrowotne, koncentrując się na edukacji i profilaktyce.

"Warszawa reaguje na te wszystkie wyzwania: inwestuje w profilaktykę, edukację, zdrowie psychiczne i promocję zdrowego stylu życia. W tym roku przeznaczymy niemal 36 mln zł na miejskie programy zdrowotne" - podsumowuje wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.

Choć długi czas oczekiwania na wizytę u specjalisty może zniechęcać do dbania o zdrowie, mieszkańcy mają do dyspozycji szereg inicjatyw finansowanych przez samorząd. Wśród dostępnych opcji znajdują się takie projekty jak „Sprawdzam!”, uczący samobadania, szkolny program „Zdrowy Uczeń” czy skierowany do starszych mieszkańców „Aktywny Senior”. Warto korzystać z oferty programów dofinansowywanych przez miasto, które mają na celu poprawę jakości życia warszawiaków.

