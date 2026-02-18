Wizz Air otwiera nową trasę z Radomia. To idealny kierunek na wakacje

Nowe loty z Radomia do Bułgarii. Co trzeba wiedzieć?

Węgierska linia lotnicza Wizz Air poinformowała o starcie nowego, bezpośredniego połączenia z Polski, które z pewnością ucieszy mieszkańców Mazowsza i okolic. Już od tegorocznych wakacji będzie można polecieć z portu lotniczego Warszawa-Radom prosto do Burgas w Bułgarii. To czwarte co do wielkości miasto w kraju, a jednocześnie popularny ośrodek turystyczny, stanowiący doskonałą bazę wypadową do zwiedzania bułgarskiego wybrzeża.

Zgodnie z informacją przekazaną przez przewoźnika, siatka połączeń zostanie wzbogacona o tę trasę już w drugiej połowie lipca. Pierwszy lot do Burgas odbędzie się 21 lipca, a połączenie będzie realizowane dwa razy w tygodniu. To świetna wiadomość dla wszystkich, którzy planują jeszcze letni urlop i szukają przystępnych cenowo opcji na dotarcie do słonecznych kurortów.

Wizz Air stawia na Polskę

Uruchomienie nowej trasy jest potwierdzeniem, że Polska pozostaje dla węgierskiego przewoźnika jednym z kluczowych rynków. Jak podkreśla przedstawiciel linii lotniczej, nowe połączenie jest odpowiedzią na potrzeby pasażerów.

– Polska pozostaje dla Wizz Air jednym z kluczowych rynków. (...) Te nowe, typowo wakacyjne połączenia są odpowiedzią na duże zainteresowanie przystępnymi cenowo podróżami latem i jeszcze bardziej ułatwiają pasażerom z Mazowsza dotarcie na bułgarskie wybrzeże Morza Czarnego – powiedział Salvatore Gabriele Imperiale z Wizz Air.

Wizz Air jest jednym z największych przewoźników działających w naszym kraju. Obecnie linia obsługuje 234 trasy z Polski do 32 krajów, operując z 12 portów lotniczych, w tym właśnie z Radomia, a także z Warszawy, Gdańska, Katowic, Krakowa czy Wrocławia. Od początku swojej działalności na polskim rynku w 2004 roku, przewoźnik przetransportował łącznie niemal 130 milionów pasażerów.

Problemy lotniska w Radomiu

Z kolei lotnisko w Radomiu od chwili otwarcia w nowej formule w 2023 roku boryka się z problemami. Poza kryzysem wizerunkowym związanym m.in. z prześmiewczymi memami w sieci, władze mazowieckiego portu muszą mierzyć się m.in. ze spadkiem liczby podróżnych (w 2025 było to 95,6 tys. podróżnych, a więc o 16 tys. mniej niż w 2024 roku). Ponadto pod koniec ubiegłego roku Prokuratura Regionalna w Lublinie wszczęła śledztwo w sprawie budowy radomskiego lotniska. Prokuratorzy ustalają, czy decyzje o realizacji tej inwestycji - mimo przesłanek wskazujących na jej nieopłacalność - spowodowały szkodę majątkową na ponad 800 mln zł.

Lotnisko w Radomiu - galeria zdjęć:

