Będzie nowy zielony skwer w samym centrum Warszawy. Trzaskowski zapowiada zmiany

Drzewa i krzewy zamiast betonu w samym centrum stolicy

Kolejna zielona przestrzeń pojawi się w Nowym Centrum Warszawy. Plac zlokalizowany obok Ronda Dmowskiego – pomiędzy pawilonem dawnej Cepelii a hotelem Metropol – zostanie wzbogacony o liczne drzewa i krzewy. Inwestycja wpisuje się w plan przekształcania „serca” stolicy w miejsce przyjazne i dostępne dla wszystkich.

– Dziś jest tu beton, beton i jeszcze raz beton. Ale już wkrótce będą tu drzewa, krzewy, wyspy zieleni, nowe alejki i miejsce na ogródek gastronomiczny. Słowem: tereny za Cepelią zmienimy w miejski plac z prawdziwego zdarzenia – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Na placu powstanie dziesięć zielonych wysp z roślinnością. Ogrodnicy posadzą łącznie 29 drzew (19 grabów pospolitych i 10 lip drobnolistnych) oraz 55 okazałych krzewów soliterowych, takich jak czeremcha zwyczajna czy trzmielina pospolita. Całość uzupełnią byliny, pnącza (bluszcz pospolity) i inne krzewy. Warto zaznaczyć, że inwestycja nie zmniejszy liczby publicznych miejsc parkingowych, ponieważ dotychczasowy parking służył wyłącznie gościom hotelu Metropol.

Projekt zakłada również stworzenie miejsca na ogródek gastronomiczny, montaż ławeczek oraz wytyczenie alejek z płyt granitowych. Trzy zielone wyspy zostaną dodatkowo podświetlone.

Nowe Centrum Warszawy - kolejne etapy prac

Władze zapewniają, że każda inwestycja w ramach projektu Nowe Centrum Warszawy stawia na zieleń, która poprawia jakość powietrza i obniża temperaturę w upalne dni. Jako przykład podają tu ulicę Chmielną, gdzie w 2024 roku posadzono 90 nowych drzew i ponad 7,5 tysiąca krzewów. Jednocześnie ta ulica nie jest po przebudowie wolna od innych problemów, o których pisaliśmy tu.

Zieleń upiększyła także place: Pięciu Rogów (29 drzew) i Centralny przy Pałacu Kultury i Nauki (102 drzewa). Sam teren wokół Ronda Dmowskiego już wcześniej zyskał ponad 20 tys. krzewów i 54 drzewa. Do tej pory w ramach projektu Nowe Centrum Warszawy posadzono już 738 nowych drzew.

Zarząd Terenów Publicznych czeka na oferty od firm w sprawie placu przy Cepelii (w której od końca 2024 roku zlokalizowany jest reprezentacyjny salon Empiku) do 6 marca. Wyłoniony wykonawca będzie miał 150 dni na realizację inwestycji od momentu podpisania umowy.

Zobacz jak obecnie prezentuje się plac przy Cepelii:

