Kongres Świadków Jehowy przyciągnął tłumy. Uczestnik z USA ocenia Polskę

Międzynarodowy kongres Świadków Jehowy w Warszawie

Główne spotkanie wyznawców zorganizowano w stolicy Polski. Każdego dnia na stadionie obecnych było ponad 30 tysięcy wiernych, a wśród nich znalazło się prawie 7 tysięcy delegatów z całego globu. Ci zagraniczni uczestnicy zarezerwowali 4200 miejsc noclegowych w warszawskich hotelach, zostając w naszym kraju przez minimum siedem dni. Całość wystąpień przekładano na język angielski i na język migowy.

Jak podkreśla Łukasz Post, reprezentant społeczności Świadków Jehowy, tegoroczny cykl kongresów uznano za wybitnie udany. Rzecznik stwierdził, że organizatorzy są zadowoleni z dużej liczby zebranych, a także z ciepłych reakcji samych uczestników i lokalnych społeczności w odwiedzanych miastach. Zaznaczył, że wyjątkowym przeżyciem było patrzenie na wielokulturowy tłum modlący się do Boga w pełnej harmonii.

W trakcie tych spotkań na terenie Polski chrzest przyjęły 592 osoby. Przez trzy dni zebrani mieli okazję uczestniczyć w wykładach bazujących na naukach płynących z Biblii. W programie znalazł się też pokaz materiałów wideo z cyklu „Dobra nowina według Jezusa”.

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Wzruszające relacje uczestników

Pani Emilia przybyła do Warszawy z Łodzi w towarzystwie dwóch córek i nie kryła swojego zachwytu nad wydarzeniem. Przyznała, że było to dla niej niezwykłe doświadczenie. Kobieta podkreśliła w swojej wypowiedzi, że jej dzieci zostały obdarowane licznymi upominkami, ale najcenniejsze były zawarte tu znajomości. Uczestniczka była pod wrażeniem obecności ludzi z różnych państw w tradycyjnych ubraniach i ich nieskrywanej wiary. Podsumowała, że wyniosła stąd jedną główną naukę – drogą do osobistego szczęścia jest bycie dobrym dla drugiego człowieka.

Głos zabrał również gość ze Stanów Zjednoczonych, Israel, który otwarcie zachęcał do odwiedzenia Polski przy okazji takich wydarzeń. Mężczyzna zadeklarował, że poleciłby każdemu taki wyjazd w ciemno. Amerykanin był głęboko przekonany o tym, że to wydarzenie udowadnia istnienie ogromnej i zjednoczonej społeczności na całym świecie. Swoją wypowiedź zakończył słowami uznania dla samego miasta i jego mieszkańców, podkreślając piękno Warszawy oraz gościnność i otwartość lokalnej ludności.

Tysiące ochotników pracowały podczas kongresu

Przygotowanie i sprawny przebieg tak potężnego spotkania wymagał pracy ogromnej rzeszy wolontariuszy. Na obszarze samego miasta stołecznego w realizację zlotu włączyło się blisko 8 tysięcy takich osób. Zajmowali się oni niezwykle ważnymi zadaniami: pilnowali porządku, tłumaczyli przemówienia, opiekowali się uczestnikami i udzielali niezbędnego wsparcia medycznego w nagłych przypadkach.