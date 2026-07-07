Policja szuka pani Marty. Wyszła z domu i przepadła bez śladu

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-07-07 9:59

Trwają poszukiwania Marty Kania-Romaniak z Kotunia w powiecie siedleckim. Kobieta w niedzielę, 6 lipca, około godziny 11.15 wyszła z domu i od tamtej pory nie wróciła ani nie skontaktowała się z rodziną. Policja opublikowała jej rysopis i apeluje o pilny kontakt do wszystkich osób, które mogą wiedzieć, gdzie przebywa zaginiona.

Poszukiwania zaginionej
Autor: Shutterstock, Policja w Siedlcach/ Shutterstock Poszukiwania zaginionej
  • Marta Kania-Romaniak zaginęła w niedzielę, 6 lipca, około godz. 11:15.
  • Kobieta wyszła z domu w Kotuniu i do tej pory nie wróciła, nie skontaktowała się też z bliskimi.
  • Policja w Siedlcach prosi o pilny kontakt każdego, kto ma informacje o miejscu jej pobytu.
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Zaginęła mieszkanka Kotunia. Policja opublikowała komunikat

Komenda Miejska Policji w Siedlcach prowadzi poszukiwania Marty Kania-Romaniak, mieszkanki Kotunia. Jak przekazali funkcjonariusze, kobieta w niedzielę 6 lipca około godziny 11.15 wyszła z miejsca zamieszkania w nieznanym kierunku. Od tamtej pory nie wróciła do domu i nie nawiązała kontaktu z rodziną. Sprawa została nagłośniona przez siedlecką policję, która opublikowała komunikat z prośbą o pomoc w ustaleniu, gdzie może przebywać zaginiona.

Rysopis zaginionej Marty

Policja podała rysopis kobiety. Marta Kania-Romaniak ma około 165 cm wzrostu, jest normalnej budowy ciała i ma brązowe włosy sięgające za ramiona.

W chwili zaginięcia była ubrana w:

  • białe spodnie w czarne pionowe pasy
  • różową koszulkę
  • szary sweter

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Gdzie kierować zgłoszenia?

Funkcjonariusze proszą wszystkie osoby, które widziały Martę Kania-Romaniak albo mają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu jej miejsca pobytu, o natychmiastowy kontakt z Komendą Miejską Policji w Siedlcach.

Informacje można przekazywać pod numerem 47 707 23 60 – do oficera dyżurnego siedleckiej komendy albo pod numerem alarmowym 112. Liczy się każda, nawet z pozoru drobna informacja, która może pomóc w odnalezieniu zaginionej kobiety.