Makabryczny wypadek koło Ostrołęki. 21-latek rąbnął Skodą w drzewo!

Łęg Przedmiejski: Wypadek Skody. Auto uderzyło w drzewo

Dramatyczne sceny rozegrały się we wtorek (7 lipca) we wczesnych godzinach porannych. Zgłoszenie o zdarzeniu w miejscowości Łęg Przedmiejski wpłynęło do służb około godziny 6:00. W rejon groźnego incydentu błyskawicznie skierowano medyków oraz funkcjonariuszy ostrołęckiej drogówki, którzy zabezpieczyli roztrzaskany pojazd.

- Według wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, 21-letni mieszkaniec powiatu ostrołęckiego, kierując Skodą, na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z jezdni, a następnie uderzył w przydrożne drzewo - poinformował nadkom. Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

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Udostępnione przez mundurowych kadry z porannej interwencji pokazują skalę zniszczeń. Stan rozbitego samochodu wskazuje, że przeżycie tego uderzenia przez młodego kierowcę graniczy niemal z cudem. Poszkodowany 21-latek z powodu odniesionych ran trafił do szpitala. Badanie alkomatem potwierdziło, że w momencie jazdy był on całkowicie trzeźwy.

- Na miejscu wypadku policjanci wykonali czynności procesowe oraz zabezpieczyli ślady. Wszystko po to, aby wyjaśnić przyczyny i okoliczności tego zdarzenia - podsumował przedstawiciel ostrołęckiej komendy.

Autor: KMP w Ostrołęce/ Materiały prasowe

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