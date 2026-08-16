Koniec przyjazdu do pracy w Polsce bez wizy dla obywateli tych trzech krajów. Nowe przepisy już obowiązują

Koniec bezwizowego wjazdu do pracy dla obywateli Gruzji, Kolumbii i Wenezueli

W Polsce zaczęły obowiązywać bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące cudzoziemców przyjeżdżających w celach zarobkowych. Zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw zagranicznych obywatele Gruzji, Kolumbii oraz Wenezueli, którzy zamierzają podjąć zatrudnienie w naszym kraju, są zobowiązani do uzyskania wizy. Zmiana ma służyć m.in. ograniczeniu przypadków pracy na czarno i funkcjonowania szarej strefy.Podstawą nowych regulacji jest rozporządzenie ministra spraw zagranicznych z 10 sierpnia 2026 roku. Informację o zmianie zasad przekazał Maciej Duszczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Z dokumentu wynika, że obowiązkiem wizowym zostali objęci obywatele Gruzji, Kolumbii i Wenezueli przyjeżdżający do Polski w związku z zatrudnieniem. Tym samym osoby z tych państw nie mogą już korzystać ze zwolnienia wizowego, jeśli powodem ich podróży jest wykonywanie pracy na terytorium naszego kraju.

Przepisy dotyczące obowiązku posiadania wizy zaczęły obowiązywać 15 sierpnia 2026 roku. Zmiany nie obejmują jednak osób, które wjechały do Polski przed tym terminem – wobec nich nadal stosowane są wcześniejsze zasady. Rozporządzenie opublikowano 12 sierpnia i formalnie weszło w życie w dniu ogłoszenia.

Nowe regulacje oznaczają, że obywatele Gruzji, Kolumbii oraz Wenezueli planujący przyjazd do Polski w związku z pracą muszą wcześniej uzyskać odpowiednią wizę. W ramach procedury wizowej właściwe organy mają oceniać również ewentualne ryzyko migracyjne związane z konkretnym wnioskodawcą.

Zmiany nie działają wstecz. Obywatele wymienionych państw, którzy znaleźli się na terytorium Polski przed 15 sierpnia, pozostają objęci regulacjami obowiązującymi przed wprowadzeniem nowych zasad.

Rząd walczy z szarą strefą i nielegalnym zatrudnieniem u imigrantów

Jak podaje WP, wprowadzenie nowych przepisów poprzedziła analiza sytuacji na rynku pracy oraz danych dotyczących migracji. MSWiA miało wskazywać, że dotychczasowe zasady bezwizowego wjazdu prowadziły do problemów związanych m.in. z nielegalnym pobytem, zatrudnianiem cudzoziemców z naruszeniem prawa oraz powiększaniem się szarej strefy.

Liczba osób z tych krajów podejmujących zatrudnienie w Polsce jest duża. Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2025 roku obywatelom Gruzji, Kolumbii oraz Wenezueli przyznano łącznie 39 092 zezwolenia na pracę. Najwięcej – 37 337 – otrzymali obywatele Kolumbii. W przypadku Wenezuelczyków było to 1277 zezwoleń, a Gruzinów – 478.

Nowe regulacje mogą wpłynąć również na firmy zatrudniające cudzoziemców, szczególnie w branżach, w których brakuje pracowników. Osoby z wymienionych państw planujące przyjazd do Polski w celach zarobkowych będą bowiem musiały przejść procedurę wizową przed rozpoczęciem podróży.

Rola zagranicznych pracowników w polskiej gospodarce staje się coraz większa. Z danych przytoczonych w raporcie „Migracja w Polsce” wynika, że wkład cudzoziemców w tworzenie PKB miał wzrosnąć w ciągu roku z 200 do 416 mld zł. Zaostrzenie przepisów ma zwiększyć kontrolę nad migracją zarobkową, ale jednocześnie oznacza dodatkowe procedury zarówno dla osób chcących pracować w Polsce, jak i przedsiębiorców planujących ich zatrudnienie.

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