Kopnął i zwyzywał 11-latka z powodu koloru skóry. Jest wyrok dla sprawcy ataku

Wyrok w sprawie pobicia 11-latka w Ostrołęce

Ta sprawa wywołała ogromne poruszenie wśród opinii publicznej. Młody, 11-letni chłopiec padł ofiarą agresji słownej i fizycznej, a motywem napastnika był inny kolor skóry dziecka. Właśnie zapadło rozstrzygnięcie w tej bulwersującej sprawie. Sąd Okręgowy w Ostrołęce uznał oskarżonego mężczyznę za winnego zarzucanych mu czynów i wymierzył odpowiednią karę.

Rasistowski atak w Ostrowi Mazowieckiej

Do tego wstrząsającego zdarzenia doszło 25 września 2025 roku na jednym z osiedli przy ulicy Lubiejewskiej w Ostrowi Mazowieckiej. 11-letni Julian A. spędzał tam czas z kolegą, kiedy niespodziewanie podszedł do nich dorosły mężczyzna. Jak ustalili śledczy, agresor najpierw skierował do dziecka wulgarne wyzwiska, a po chwili dwukrotnie kopnął je w okolicę uda. Tego samego dnia matka chłopca, Marta A., zgłosiła incydent organom ścigania. Od samego początku kobieta zaznaczała, że agresja miała podłoże rasistowskie.

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− Te obraźliwe słowa wyraźnie wynikały z koloru skóry dziecka i jego przynależności rasowej − przekazywała Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Warto dodać, że matka zaatakowanego chłopca jest Polką, natomiast ojciec pochodzi z Nigerii.

Akt oskarżenia po ataku na Juliana A.

Postępowanie śledcze w tej bulwersującej sprawie zostało oficjalnie wszczęte 7 października 2025 roku. Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej zajęła się sprawą, kwalifikując ją jako publiczne znieważenie oraz użycie przemocy wobec osoby małoletniej z uwagi na jej przynależność rasową.

Podczas trwania śledztwa przesłuchano szereg świadków zdarzenia, w tym matkę poszkodowanego. Sam 11-latek złożył zeznania w specjalnie przystosowanym do tego „niebieskim pokoju”, przy udziale biegłego psychologa. Podejrzany Konrad K. konsekwentnie nie przyznawał się do winy i przedstawił organom ścigania własny przebieg zdarzeń.

Śledztwo zakończono 28 kwietnia 2026 roku. Wtedy też do Sądu Okręgowego w Ostrołęce wpłynął akt oskarżenia przeciwko Konradowi K. Śledczy postawili mu zarzut popełnienia przestępstwa o charakterze chuligańskim, polegającego na publicznym znieważeniu i zastosowaniu przemocy wobec dziecka z powodu jego rasy.

Wyrok sądu wobec Konrada K.

Finał tej sprawy nastąpił 14 lipca 2026 roku. Sąd Okręgowy w Ostrołęce uznał, że Konrad K. jest winny zarzucanych mu czynów. Został skazany na karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres trzech lat próby. Ponadto sąd nałożył na niego obowiązek powstrzymania się od spożywania alkoholu i substancji odurzających, a także zasądził kwotę 500 złotych tytułem nawiązki dla pokrzywdzonego chłopca.

W ocenie prokuratury wydany wyrok jest jak najbardziej słuszny. Zaznaczono również, że kluczowym elementem aktu oskarżenia był obszerny i rzetelnie zebrany materiał dowodowy, w którym szczególne znaczenie miały relacje świadków całego zajścia.