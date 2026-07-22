Nowe decyzje: "Patomorfolog zamieszany w aferę Szpitala Południowego zwolniony"

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
PAP
PAP
2026-07-22 11:36

Patomorfolog, który przeprowadzał sekcję zwłok pacjenta zmarłego w toalecie Warszawskiego Szpitala Południowego, nie pracuje już w Narodowym Instytucie Onkologii. O jego zwolnieniu poinformował poseł PiS Janusz Cieszyński. Sprawa jest pokłosiem doniesień dotyczących nieprawidłowości w prosektorium.

Budynek Szpitala Południowego w Warszawie z lotu ptaka. O aferze w prosektorium przeczytasz na Eska Warszawa.
Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator
  • Patomorfolog został zwolniony z Narodowego Instytutu Onkologii.
  • Informację przekazał poseł PiS Janusz Cieszyński.
  • W tle pozostaje śledztwo dotyczące nieprawidłowości w prosektorium Szpitala Południowego.
PACJENTKA POLECA SZPITAL POŁUDNIOWY

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Cieszyński: lekarz został zwolniony

We wtorek Janusz Cieszyński opublikował w serwisie X informację, że patomorfolog związany z aferą wokół prosektorium Warszawskiego Szpitala Południowego został zwolniony z Narodowego Instytutu Onkologii. Jak przekazał poseł PiS, do decyzji miało dojść po przeprowadzonej przez niego interwencji poselskiej.

O sprawie jako pierwszy informował portal Zero.pl. Opisano w nim okoliczności sekcji zwłok pacjenta, którego ciało odnaleziono po kilku godzinach w toalecie Szpitala Południowego. Według opublikowanych nagrań koordynator prosektorium miał instruować lekarza przeprowadzającego sekcję. W rozmowach, jeszcze przed rozpoczęciem oględzin ciała, miały pojawiać się sugestie dotyczące możliwej przyczyny zgonu.

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Śledztwo trwa

To nie jedyne zarzuty dotyczące działalności prosektorium. Według ustaleń Zero.pl koordynator miał promować firmę pogrzebową swojej wspólniczki, publikować w mediach społecznościowych zdjęcia zwłok i szczątków ludzkich, a także udostępniać prosektorium jako plan filmowy. Prokuratura prowadzi również śledztwo dotyczące podrobienia trzech kart zgonu. Sprawa dotyczy naniesienia pieczęci koordynatora prosektorium i podpisania dokumentów przez osobę nieuprawnioną.

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