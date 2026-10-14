Kosmos na wyciągnięcie ręki! Na warszawskim Gocławiu powstało wyjątkowe obserwatorium

Pierwsze dzielnicowe obserwatorium astronomiczne w Warszawie

W czerwcu na szczycie popularnego gocławskiego terminalu zamontowano charakterystyczną białą kopułę, która pełni funkcję pełnoprawnego obserwatorium astronomicznego. Od tamtego momentu trwają intensywne prace polegające na wyposażaniu wnętrza oraz dostosowywaniu placówki do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Aktualnie fachowcy zajmują się montażem i precyzyjną kalibracją przyrządów optycznych służących do podziwiania nocnego nieboskłonu. Odpowiednie przygotowanie aparatury jest kluczowe dla zagwarantowania bezpieczeństwa i poprawności działania podczas planowanych spotkań z warszawiakami.

W rozmowie z reporterem „SE” Jacek Białek, kierownik Terminalu Kultury Gocław, informuje: „Oficjalne otwarcie obiektu ma nastąpić już pod koniec października. Uczestniczyć w nim będzie prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Natomiast pierwsze zajęcia, warsztaty tematyczne i spotkania z popularyzatorami planujemy uruchomić w drugiej połowie listopada”.

Inwestycja pochłonęła nieco ponad pół miliona złotych, co uznaje się za stosunkowo niską kwotę. Główny ciężar finansowy wziął na siebie budżet dzielnicy Praga-Południe, jednak wsparcie zapewniły także podmioty zewnętrzne. Fundacja Lotto sfinansowała postawienie samej konstrukcji zewnętrznej, z kolei Przemysłowe Centrum Optoelektroniki zajęło się zakupem specjalistycznych urządzeń.

Najmłodsi mieszkańcy Warszawy spojrzą w gwiazdy

Główną grupą docelową nowej praskiej placówki będą najmłodsi oraz nastolatkowie, choć obiekt ma docelowo służyć wszystkim mieszkańcom miasta. W harmonogramie przewidziano organizację warsztatów astronomicznych, wydarzeń popularyzujących wiedzę o wszechświecie oraz regularnych obserwacji nieboskłonu. Zamiast ograniczać się do tradycyjnych podręczników i multimedialnych prezentacji, uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę przy użyciu profesjonalnych instrumentów. Kluczowym atutem tego miejsca będzie możliwość prowadzenia realnych obserwacji nieba bez wymogu opuszczania granic administracyjnych Warszawy.

„Współpracujemy z UW i mamy podpisaną z nimi super umowę. Pracę obserwatorium nadzoruje m.in. prof. Szymon Kozłowski. Cel naszego obserwatorium jest głównie edukacyjny, ale będzie wykorzystywany do działalności naukowej” – przekazuje Jacek Białek w wywiadzie dla „SE”. Następnie kierownik dodaje: „Planujemy, aby studenci UW mogli kształcić się u nas w jaki sposób popularyzować naukę wśród najmłodszych. Czasami to trudniejsze, niż sama astronomia”.

Terminal Kultury Gocław stawia na kosmiczną edukację

Powstanie specjalistycznego punktu obserwacyjnego doskonale wpisuje się w rozbudowany program naukowy gocławskiej instytucji. Organizowane są tam różnorodne doświadczenia, prelekcje ekspertów oraz panele dotyczące innowacyjnych technologii i eksploracji przestrzeni pozaziemskiej. Warto podkreślić, że placówka bierze czynny udział w międzynarodowym programie ARISS. Inicjatywa ta pozwala dzieciom i młodzieży na nawiązanie bezpośredniej łączności radiowej z astronautą przebywającym na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS.

Dostęp do samego obserwatorium ma być darmowy, jednak zwiedzający nie wejdą tam spontanicznie poza wyznaczonymi godzinami prelekcji czy konkretnych wydarzeń. Jak tłumaczy kierownik w rozmowie z portalem „SE”: „W kopule umieszczony jest bardzo drogi sprzęt. Przez większość roku będzie ona funkcjonować jako stacja nadawcza, a obraz z teleskopów będzie rzutowany na ekrany w głównej sali terminalu.

Do środka kopuły będziemy zapraszać ludzi w ramach programów, których terminy publikowane będą na stronie domu kultury, zarówno w zakładce wydarzenia, jak i zajęcia”. Dodatkowo instytucja planuje w przyszłości realizację internetowych transmisji wideo na żywo, które umożliwią śledzenie unikalnych zjawisk astronomicznych szerokiemu gronu odbiorców w sieci.

Jacek Białek o wyznaczaniu nowych standardów w domach kultury

Kierujący Terminalem Kultury Gocław Jacek Białek przyznaje w rozmowie z „SE”, że jego ambicją jest zmotywowanie innych stołecznych domów kultury do naśladowania praskich rozwiązań i podążania wyznaczoną właśnie drogą.

„Warto, by inni podążali tą drogą. To przykład jak dom kultury może zmieniać się i podążać za nowoczesnością. Acz najważniejsze moim zdaniem jest to, że tą inicjatywą wracamy do źródeł, czyli ośrodka kulturalno-oświatowego” – podsumowuje inicjator całego przedsięwzięcia.

Sama koncepcja wzniesienia tego typu obiektu na terenie dzielnicy Praga-Południe narodziła się zaledwie dwa lata temu. Co niezwykle ciekawe, dziesięć lat wcześniej ten sam pomysłodawca bezskutecznie próbował zrealizować identyczny projekt na Bródnie jako ówczesny dyrektor tamtejszego domu kultury, lecz nie zyskał wtedy odpowiedniego poparcia urzędników.

Tym razem ambitne plany udało się urzeczywistnić w dużej mierze dzięki ostatecznej zgodzie, którą wydał na ten projekt burmistrz Tomasz Kucharski.