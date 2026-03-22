W Tarczynie, na skrzyżowaniu Alei Krakowskiej z ulicą Stępkowskiego, doszło do wypadku z udziałem trzech samochodów osobowych i dwojga pieszych.

W zdarzeniu poszkodowane zostały cztery osoby, które trafiły pod opiekę ratowników medycznych; na miejsce wezwano śmigłowiec LPR.

Droga została całkowicie zablokowana w obu kierunkach, a policja ustala przyczyny wypadku.

Kraksa osobówek pod Warszawą. Cztery osoby poszkodowane

Późnym popołudniem w niedzielę, 22 marca na DK7 w Tarczynie (powiat piaseczyński) doszło do kraksy trzech osobówek. Dokładne miejsce zdarzenia to skrzyżowanie Alei Krakowskiej z ulicą Stępkowskiego. W wypadku uczestniczyły również dwie osoby poruszające się pieszo.

Na miejscu zdarzenia błyskawicznie pojawiły się służby ratunkowe. W akcji uczestniczą cztery zespoły pogotowia ratunkowego, sześć zastępów straży pożarnej oraz policja, która zabezpiecza teren i zbiera dowody. Skala wypadku była na tyle duża, że konieczne okazało się wezwanie śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu hydraulicznego, aby wydobyć jedną osobę, która została zakleszczona w pojeździe. To zawsze jest trudna i niebezpieczna operacja, wymagająca precyzji i doświadczenia.

Utrudnienia po wypadku na DK7

Na ten moment nie są znane szczegółowe przyczyny wypadku. Policja prowadzi czynności mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności zdarzenia. Kierowcy powinni liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu i omijać rejon zdarzenia, korzystając z alternatywnych tras.

Utrudnienia w Tarczynie mogą potrwać jeszcze wiele godzin, a nawet do późnego wieczora, ze względu na konieczność zabezpieczenia miejsca i usunięcia rozbitych pojazdów.

