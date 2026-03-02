Koźmiński Trio Basket 2026 już 7 marca. Wstęp całkowicie bezpłatny!

Koźmiński Trio Basket to coś więcej niż sportowa rywalizacja. Od ponad 20 lat wydarzenie wspiera młodych sportowców, pomagając im rozwijać pasję, pewność siebie i kompetencje przywódcze. Turniej jest miejscem, gdzie sport spotyka się z edukacją, a boisko staje się przestrzenią do budowania charakteru i ambicji. Najlepsi zawodnicy i zawodniczki mają szansę zdobyć stypendia sportowe, które otwierają im drogę do studiów na jednej z najwyżej cenionych uczelni biznesowych w Europie.

Tegoroczna edycja odbędzie się pod honorowym patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki, Prezydenta m.st. Warszawy oraz Polskiego Związku Koszykówki. Na uczestników i publiczność czekają dynamiczne mecze drużyn z całej Polski, turniejowa atmosfera pełna emocji, a także widowiskowe atrakcje specjalne. Jednym z punktów programu będzie show Piotra „Grabo” Grabowskiego – mistrza świata FIBA 3×3, a całe wydarzenie poprowadzi Michał „Michu” Sobkowski z Radia ESKA.

Organizatorzy zapraszają dyrektorów szkół, nauczycieli i opiekunów do zgłaszania drużyn, a wszystkich fanów koszykówki – do kibicowania i wspólnego przeżywania sportowych emocji. Wstęp wolny sprawia, że to idealna propozycja na aktywną, sobotnią wizytę na Ursynowie.

Szczegółowy harmonogram turnieju Koźmiński Trio Basket 2026

7 marca 2026 (sobota), Arena Ursynów, ul. Pileckiego 122, Warszawa

7:30 – 8:30 – weryfikacja zgłoszonych drużyn

8:30 – odprawa z trenerami (foyer)

8:45 – oficjalne otwarcie turnieju

9:00 – start turnieju

9:00 – 14:00 – eliminacje

11:00 – 13:00 – pamiątkowe zdjęcia zespołów na ściance (obowiązkowe)

13:00 – 13:30 – zapisy do konkursów w biurze zawodów

14:00 – 14:50 – przerwa i lunch: bufet dla zawodników w foyer (lunch dla zawodników, którzy rozegrali już swoje mecze, wydawany od 13:30)

14:05 – spotkanie trenerów w sali konferencyjnej: lunch + spotkanie z Rektorem

14:50 – 16:10 – konkursy rzutów za 3 punkty i rzutów osobistych dla trenerów + show koszykarskie Piotra „Grabo” Grabowskiego + konkurs wsadów

16:10 – 16:20 – przerwa techniczna

16:20 – 20:30 – półfinały i finały + rozdanie nagród

Koźmiński Trio Basket 2026 to sport, emocje i realna szansa na rozwój – bezpłatnie i dla każdego, kto chce poczuć klimat ulicznej koszykówki na najwyższym poziomie.