Koźmiński Trio Basket 2026 już 7 marca. Wstęp całkowicie bezpłatny!

Anna Kisiel
2026-03-02 17:56

Już w sobotę, 7 marca 2026 roku, Arena Ursynów stanie się sercem młodzieżowej koszykówki. Akademia Leona Koźmińskiego zaprasza na Koźmiński Trio Basket 2026 – jeden z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce turniejów koszykówki ulicznej 3×3 dla uczniów i uczennic szkół średnich. Co ważne, udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny – zarówno dla zawodników, jak i kibiców.

Autor: Koźmiński Trio Basket 2026/ Facebook

Koźmiński Trio Basket to coś więcej niż sportowa rywalizacja. Od ponad 20 lat wydarzenie wspiera młodych sportowców, pomagając im rozwijać pasję, pewność siebie i kompetencje przywódcze. Turniej jest miejscem, gdzie sport spotyka się z edukacją, a boisko staje się przestrzenią do budowania charakteru i ambicji. Najlepsi zawodnicy i zawodniczki mają szansę zdobyć stypendia sportowe, które otwierają im drogę do studiów na jednej z najwyżej cenionych uczelni biznesowych w Europie.

Tegoroczna edycja odbędzie się pod honorowym patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki, Prezydenta m.st. Warszawy oraz Polskiego Związku Koszykówki. Na uczestników i publiczność czekają dynamiczne mecze drużyn z całej Polski, turniejowa atmosfera pełna emocji, a także widowiskowe atrakcje specjalne. Jednym z punktów programu będzie show Piotra „Grabo” Grabowskiego – mistrza świata FIBA 3×3, a całe wydarzenie poprowadzi Michał „Michu” Sobkowski z Radia ESKA.

Organizatorzy zapraszają dyrektorów szkół, nauczycieli i opiekunów do zgłaszania drużyn, a wszystkich fanów koszykówki – do kibicowania i wspólnego przeżywania sportowych emocji. Wstęp wolny sprawia, że to idealna propozycja na aktywną, sobotnią wizytę na Ursynowie.

Szczegółowy harmonogram turnieju Koźmiński Trio Basket 2026

7 marca 2026 (sobota), Arena Ursynów, ul. Pileckiego 122, Warszawa

  • 7:30 – 8:30 – weryfikacja zgłoszonych drużyn
  • 8:30 – odprawa z trenerami (foyer)
  • 8:45 – oficjalne otwarcie turnieju
  • 9:00 – start turnieju
  • 9:00 – 14:00 – eliminacje
  • 11:00 – 13:00 – pamiątkowe zdjęcia zespołów na ściance (obowiązkowe)
  • 13:00 – 13:30 – zapisy do konkursów w biurze zawodów
  • 14:00 – 14:50 – przerwa i lunch: bufet dla zawodników w foyer (lunch dla zawodników, którzy rozegrali już swoje mecze, wydawany od 13:30)
  • 14:05 – spotkanie trenerów w sali konferencyjnej: lunch + spotkanie z Rektorem
  • 14:50 – 16:10 – konkursy rzutów za 3 punkty i rzutów osobistych dla trenerów + show koszykarskie Piotra „Grabo” Grabowskiego + konkurs wsadów
  • 16:10 – 16:20 – przerwa techniczna
  • 16:20 – 20:30 – półfinały i finały + rozdanie nagród

Koźmiński Trio Basket 2026 to sport, emocje i realna szansa na rozwój – bezpłatnie i dla każdego, kto chce poczuć klimat ulicznej koszykówki na najwyższym poziomie.

Autor: Koźmiński Trio Basket 2026/ Materiały prasowe