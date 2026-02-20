Kradł w sklepie na Ursusie. Został deportowany na Ukrainę

Ukrainiec ujęty przez ochronę sklepu

Interwencja miała miejsce w jednym z punktów handlowych na terenie warszawskiego Ursusa. Pracownicy ochrony zwrócili uwagę na klienta, którego zachowanie wydało im się podejrzane. Intuicja ich nie zawiodła. Mężczyzna został zatrzymany w momencie, gdy próbował opuścić sklep bez uiszczenia zapłaty. Okazało się, że 30-letni obywatel Ukrainy ukrył trzy bluzy sportowe. Na miejsce natychmiast wezwano patrol policji.

Długa lista przewinień i deportacja

Po przewiezieniu zatrzymanego na komisariat sprawą zajęli się funkcjonariusze pionu kryminalnego. Weryfikacja danych w systemach policyjnych wykazała, że kradzież odzieży nie była jednorazowym incydentem w wykonaniu 30-latka. Mężczyzna od dłuższego czasu notorycznie lekceważył obowiązujące w Polsce przepisy. Jego kartoteka obejmowała już kilkanaście wykroczeń oraz kilka wcześniejszych przestępstw, co świadczyło o głębokiej demoralizacji.

Wobec tak bogatej historii konfliktów z prawem, policjanci nie ograniczyli się jedynie do postawienia zarzutu kradzieży. Uznano, że mężczyzna stanowi zagrożenie dla porządku publicznego, dlatego sporządzono wniosek o jego wydalenie z kraju. Procedurę sfinalizowano błyskawicznie – 30-latek został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej i odesłany na Ukrainę. Policja przypomina, że wobec osób łamiących prawo stosowana jest zasada „zero tolerancji”, niezależnie od ich obywatelstwa.

