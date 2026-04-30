Ksiądz ujawnia zarobki katechety w szkole. Z kwotą za pół etatu nie poszaleje

Praca w szkole jako stałe źródło dochodu księży

Prowadzenie lekcji religii stanowi dla wielu duszpasterzy nie tylko rutynowy element posługi, ale również doskonałą okazję do podreperowania domowego budżetu. Okazuje się, że zasady zatrudnienia duchownych w placówkach oświatowych niczym nie różnią się od warunków oferowanych świeckim nauczycielom. W rzeczywistości wielu wikariuszy i proboszczów sprawnie łączy więc codzienne obowiązki w parafii z prowadzeniem zajęć dydaktycznych, traktując szkolny etat jako pewny i niezwykle stabilny zastrzyk gotówki w każdym miesiącu. Czy jednak wypłaty są wystarczające?

Ile zarabia ksiądz katecheta? Ksiądz z Osiedla podaje konkretną kwotę

Miesięczne wpływy z tytułu nauczania religii zależą od kilku kluczowych czynników, w tym przede wszystkim od wielkości etatu oraz przyznawanych dodatków. Warto wyraźnie zaznaczyć, że kapłan otrzymuje za tablicą identyczne wynagrodzenie jak każdy inny pracownik oświaty. Jak zdradził dziennikarzom portalu Fakt ksiądz Rafał Główczyński, duchowny pracujący z młodzieżą na pół etatu może liczyć na pensję w wysokości zaledwie około 1400 złotych.

Kwota rzędu 1400 złotych w dzisiejszych realiach gospodarczych nie wydaje się szczególnie imponująca i trudno byłoby się z niej samodzielnie utrzymać. Warto jednak mieć z tyłu głowy, że konta bankowe kapłanów zasilane są regularnie również z innych źródeł związanych bezpośrednio z pełnioną posługą w kościele. Zgromadzone z różnych wpłat środki sprawiają, że ostateczny budżet prezentuje się znacznie korzystniej niż sama wypłata ze szkoły.

Ksiądz Rafał Główczyński łączy kapłaństwo z telewizją i internetem

Rozpoznawalny pod pseudonimem Ksiądz z Osiedla duchownych od dłuższego czasu udowadnia, że można skutecznie łączyć tradycyjną wiarę z socia mediami. Kapłan jest aktywny w sieci i prowadzi niezwykle popularne kanały na TikToku oraz Instagramie, gdzie regularnie dyskutuje z internautami na tematy teologiczne. Jego medialna działalność nie ogranicza się jednak wyłącznie do ekranów smartfonów, ponieważ duchowny zdecydował się na dość nietypowy krok. Widzowie stacji TVN mogli go niedawno oglądać w obsadzie głośnego programu rozrywkowego "The Traitors. Zdrajcy".

48