Atak na wójt Starej Kornicy w urzędzie gminy. Jej stan jest stabilny

Stan zdrowia wójt Starej Kornicy po ataku

W środę doszło do dramatycznego zdarzenia, kiedy 42-letni mężczyzna zaatakował nożem wójt Starej Kornicy, Beatę Jerzman. Poszkodowana została przetransportowana helikopterem do Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach.

Lekarz z Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach, dr Mariusz Mioduski, poinformował, że życie pani wójt nie jest zagrożone.

"Ranna wójt Starej Kornicy jest przytomna" – powiedział Mioduski.

Lekarz dodał, że choć obrażenia są one na tyle poważne, że wymagają hospitalizacji i dalszego leczenia chirurgicznego. Rekonwalescencja potrwa wiele dni.

Co wydarzyło się w urzędzie gminy?

Do ataku doszło w środę przed godziną 16 na terenie urzędu gminy. Policja z Komendy Wojewódzkiej w Radomiu poinformowała, że sprawca został zatrzymany. Obecnie prowadzone są czynności pod nadzorem prokuratora, które mają na celu wyjaśnienie okoliczności zdarzenia.

Źródło PAP.