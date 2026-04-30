Miało być tylko rozwiązaniem tymczasowym. Zaskakująca historia Lotniska Chopina w Warszawie

Od Pola Mokotowskiego do Lotniska Chopina

Uroczyste otwarcie portu lotniczego na warszawskim Okęciu miało miejsce 29 kwietnia 1934 roku. W ceremonii wzięli udział najważniejsi urzędnicy w państwie, w tym prezydent Ignacy Mościcki oraz premier Janusz Jędrzejewicz, a także delegaci zagranicznych przewoźników. Nowy obiekt przejął obsługę pasażerów z dotychczasowego lądowiska zlokalizowanego na Polu Mokotowskim. Przez lata to właśnie w centrum rozrastającej się stolicy funkcjonował port obsługujący loty cywilne i wojskowe. Z powodu urbanizacji podjęto decyzję o jego zamknięciu. Co ciekawe, Okęcie początkowo zaplanowano wyłącznie jako tymczasową bazę cywilną. Docelowy port lotniczy miał powstać na Gocławiu, jednak prowizoryczne rozwiązanie przetrwało do dziś.

Brak betonowych pasów startowych na pierwszym Okęciu

Wygląd pierwotnego lotniska diametralnie różnił się od współczesnego obiektu. Początkowo nie wybudowano tam betonowych pasów startowych, opierając się jedynie na rozległym polu wzlotów o długości ponad kilometra. Projektanci wykorzystali nowoczesne ówcześnie francuskie koncepcje inżynieryjne, które zakładały umieszczenie infrastruktury wokół centralnego placu startowego. W trakcie pierwszych dwunastu miesięcy działalności port na Okęciu obsłużył przeszło 10 tysięcy podróżnych. Dla porównania, obecnie Lotnisko Chopina przyjmuje rocznie miliony pasażerów i stanowi kluczową bazę operacyjną dla Polskich Linii Lotniczych LOT.

Zniszczenia wojenne i odbudowa portu lotniczego

Dzieje warszawskiego lotniska to również czas wojennych dramatów. We wrześniu 1939 roku obiekt natychmiast stał się celem niemieckich nalotów, które zrujnowały infrastrukturę techniczną, hangary oraz strefy startowe. Podczas okupacji tereny te służyły maszynom Luftwaffe, a wycofujący się w 1944 roku okupanci dokonali kolejnych zniszczeń. Po zakończeniu działań zbrojnych port błyskawicznie wznowił pracę. Już w marcu 1945 roku przywrócono regularne rejsy cywilne. Następne dekady przyniosły systematyczną rozbudowę, a kluczowa modernizacja z 1969 roku pozwoliła na znaczące zwiększenie przepustowości bez konieczności wstrzymywania ruchu lotniczego.

Kiedy Okęcie zmieniło nazwę na Lotnisko Chopina?

Przez wiele dekad port funkcjonował pod potoczną nazwą Okęcie, wywodzącą się od osiedla, na terenie którego go zbudowano. Imię Fryderyka Chopina nadano mu dopiero w 2001 roku. Z kolei od 2010 roku obowiązuje oficjalny szyld Lotnisko Chopina, choć wielu mieszkańców stolicy wciąż nawykło do używania starego określenia. Obecnie stołeczny port realizuje rejsy rozkładowe, czarterowe i transporty cargo. Jego dalsze losy pozostają obiektem debat w obliczu planów budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, jednak zainicjowana niemal wiek temu historia warszawskiego lotnictwa nieprzerwanie trwa.