Lekarz i radny KO zarobił fortunę. Rafał Trzaskowski zarządza pilne kontrole na oddziałach

W miniony poniedziałek wieczorem, czyli 15 czerwca, głos zabrał przewodniczący stołecznych struktur Koalicji Obywatelskiej. Marcin Kierwiński przekazał opinii publicznej bardzo zwięzły komunikat w tej kontrowersyjnej sprawie: „Dziś przyjąłem rezygnację Dawida Kacprzyka z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej”.

Cała afera nabrała tempa, kiedy wnikliwie prześwietlono deklarację majątkową stołecznego radnego dzielnicy Ursus. Dokument ten wskazuje jednoznacznie, że w całym 2025 roku jego wpływy przekroczyły próg 1,7 miliona złotych. Lwia część tych gigantycznych środków pochodziła ze świadczonych przez niego usług medycznych, które wygenerowały prawie 1,6 mln zł. Młody polityk zdołał równolegle odłożyć na koncie imponujące 700 tysięcy złotych oraz nabyć luksusowe Porsche Panamera.

Społeczne oburzenie wywołały jednak nie same kwoty na koncie, lecz wykazane w dokumentacji potężne obłożenie pracą. Z oficjalnych rejestrów Szpitala Południowego wynika, że we wspomnianym 2025 roku medyk przepracował rzekomo 3976 godzin. Taki wynik przekłada się na astronomiczne 331 godzin w skali miesiąca, co daje blisko 11 godzin każdego dnia, nie wyłączając weekendów oraz dni ustawowo wolnych od pracy. W tym samym okresie mężczyzna aktywnie sprawował mandat samorządowca na Ursusie, brylował w programach telewizyjnych i świadczył usługi dla innych ośrodków ochrony zdrowia.

Rafał Trzaskowski zleca pilną kontrolę w Szpitalu Południowym

Zaraz po nagłośnieniu sprawy przez dziennikarzy, urzędujący prezydent Warszawy zdecydował się na stanowcze kroki i natychmiastowe sprawdzenie placówki. W swoim oświadczeniu włodarz miasta podkreślił konieczność natychmiastowych działań sprawdzających. Włodarz przekazał: „W związku z doniesieniami medialnymi wskazującymi na nieprawidłowości w organizacji pracy w Szpitalu Południowym poleciłem przeprowadzenie pilnego audytu”.

Rafał Trzaskowski zaznaczył dobitnie, że w tym konkretnym przypadku stawką jest zarówno zdrowie leczonych osób, jak i prawidłowe dysponowanie funduszami samorządowymi. Z tego powodu wnikliwe inspekcje zostaną przeprowadzone w innych miejskich lecznicach z oddziałami ratunkowymi. Rewizje zaplanowano w szpitalu Praskim, Czerniakowskim, Wolskim oraz Bielańskim, by zweryfikować panujące tam standardy zatrudnienia.

Działania NFZ i śledztwo Naczelnej Izby Lekarskiej ws. Dawida Kacprzyka

Dyrekcja Szpitala Południowego wydała komunikat potwierdzający rozpoczęcie stosownych weryfikacji. Na teren obiektu wkroczyli już także urzędnicy reprezentujący Narodowy Fundusz Zdrowia. Weryfikują oni chociażby kwestię zabezpieczenia odpowiedniej kadry medycznej na tamtejszym SOR-ze. Zainteresowanie sprawą wyraziła też Naczelna Izba Lekarska. W miniony poniedziałek powiadomiono pion odpowiedzialności zawodowej ze względu na przesłanki świadczące o możliwości samowolnego opuszczenia stanowiska pracy przez wspomnianego medyka.

Przedstawiciel prasowy NIL, Jakub Kosikowski, oficjalnie zapowiedział kolejne kroki związane z tą bulwersującą sprawą. Wyjaśnił on, że w przypadku ewentualnego uruchomienia procedury dyscyplinarnej przeprowadzona zostanie gruntowna weryfikacja działań medyka pod kątem etyki. Kluczowe będzie ustalenie, czy nie złamano obowiązujących norm wykonywania zawodu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Stołeczni urzędnicy twardo deklarują, że jeśli weryfikacja potwierdzi łamanie procedur, winni całego zamieszania poniosą surowe i adekwatne kary. Równocześnie na szczeblu krajowym przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia opracowali innowacyjny projekt nowelizacji przepisów. Proponowane regulacje mają zagwarantować pełne śledzenie zarobków medyków poprzez sprzężenie danych o wypłatach z osobistym numerem PESEL oraz indywidualnym numerem prawa wykonywania zawodu.