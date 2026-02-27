Leo Express rusza z nową trasą z Warszawy. Pasażerowie mogą liczyć na niespodzianki

Nowe połączenie Leo Express z Warszawy do Krakowa

Przewoźnik Leo Express finalizuje przygotowania do obsługi pasażerów na krajowym odcinku między Warszawą a Krakowem. Przedstawiciele firmy zapewniają o pełnej gotowości technicznej oraz skompletowaniu personelu niezbędnego do realizacji przewozów. Uruchomienie sprzedaży biletów spotkało się z dużym zainteresowaniem podróżnych, co dobrze rokuje dla popularności nowej trasy.

„Nowa linia Warszawa - Kraków to kolejny krok w naszym długofalowym rozwoju w Polsce i dowód na to, że nowoczesna kolej ma w tym regionie silną przyszłość. Zapraszamy polskich pasażerów do wypróbowania naszych usług. Mamy atrakcyjną ofertę dla każdej grupy klientów, od pasażerów biznesowych szukających najwyższego komfortu w klasach Business i Premium, przez rodziny z dziećmi doceniające niskopodłogowe wejścia i przedziały dziecięce, aż po turystów zmierzających do Pragi, którzy stawiają na najlepszy stosunek ceny do jakości” - zaznaczył Peter Köhler, CEO Leo Express.

Firma weszła na polski rynek niemal dekadę temu, startując z połączeniem kolejowym łączącym Czechy ze stolicą Małopolski. Zarząd spółki liczy, że rozwój siatki połączeń przełoży się na wzrost liczby turystów odwiedzających oba kraje. Podobne nadzieje wyrażają eksperci zajmujący się promocją, w tym dyrektor Czeskiej Centrali Ruchu Turystycznego CzechTourism, František Reismüller.

„Polska od lat należy do naszych kluczowych rynków źródłowych, a nowe linie jeszcze bardziej ułatwią dostęp do krajowych regionów. [...] Zainteresowanie polskich turystów koleją oraz wizytami w naszym kraju rośnie - dane z ubiegłego roku wykazują 14-procentowy wzrost liczby udzielonych im noclegów, co wskazuje na ogromny potencjał tego połączenia po obu stronach granicy” - powiedział.

Inauguracja nowej trasy Leo Express w Warszawie

Inauguracyjny skład wyruszy w trasę ze stacji Warszawa Wschodnia w niedzielę, 1 marca o godzinie 7:21. Oficjalne wydarzenie dla podróżnych rozpocznie się jednak już 30 minut przed odjazdem pociągu. Pasażerowie mogą liczyć na udział w konkursach z darmowymi biletami oraz degustację menu pokładowego. Dla pierwszych klientów firma przygotowała również drobne upominki. Przedstawiciele Leo Express zachęcają także do odwiedzenia kasy biletowej na Warszawie Zachodniej, gdzie również zaplanowano dodatkowe atrakcje.

