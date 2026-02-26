Wkra przekroczyła poziom alarmowy. Zawiązano sztab, strażacy prowadzą działania

Strażacy w akcji po przekroczeniu poziomu alarmowego

Wieczorem przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim poinformowali o trudnej sytuacji hydrologicznej. Komunikat opublikowany w mediach społecznościowych wskazuje na zator, który spowodował spiętrzenie wody.

„W wyniku zatoru woda zalewa okoliczne domy i posesje. Strażacy z powiatu nowodworskiego prowadzą działania, aby ograniczyć zalewanie kolejnych terenów i zabezpieczyć zagrożone budynki” - czytamy na platformie X.

Oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Mazowieckim kpt. Paweł Plagowski opisał szczegóły podjętych działań w rozmowie z serwisem warszawa.eska.pl. Służby ruszyły do akcji w czwartek po godzinie 15:00, natychmiast reagując na sygnały o przekroczeniu stanów alarmowych.

- W związku z przekroczeniem stanów alarmowych na rzece Wkrze udaliśmy się na rozpoznanie [...]. W tym momencie 15 zastępów straży pożarnej prowadzi czynności polegające na zabezpieczeniu terenów, w pobliżu których doszło do podwyższenia wody z rzeki Wkry. To mniej więcej 24 posesje, są to obiekty zamieszkania raczej okresowego - powiedział.

Rzecznik zapewnił jednocześnie, że nikt na szczęście nie ucierpiał.

"Prowadzone są czynności, zawiązany został sztab"

Skala zagrożenia sprawiła, że oprócz lokalnych strażaków, nad rzeką pojawili się najwyżsi rangą urzędnicy oraz dowódcy.

- Oprócz zastępów z jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu nowodworskiego, na miejsce przybył minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, przybyła grupa operacyjna Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP razem z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim nadbryg. Arturem Gonerą. Na miejsce przybył też wojewoda i Komendant Powiatowy PSP w Nowym Dworze Mazowieckim wraz z grupą operacyjną. Prowadzone są czynności, zawiązany został sztab. W tym momencie działania polegają głównie na monitorowaniu stanu wody, zabezpieczaniu powierzchni poprzez ustawianie worków z piaskiem - powiedział kpt. Plagowski.

Oficer prasowy zaznaczył, że istnieje szansa na powolne opadanie poziomu wody, jednak służby pozostają w pełnej gotowości i monitorują rozwój wypadków. Akcja ratunkowa koncentruje się w gminie Pomiechówek, na wysokości miejscowości Błędowo.

