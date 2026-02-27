Akcja w hostelach w Wawrze. Policja i Straż Graniczna skontrolowały cudzoziemców

Działania, zainicjowane przez Straż Graniczną, miały miejsce na terenie Wawra w niedzielę 22 lutego 2026 roku i objęły siedem wytypowanych wcześniej placówek. Policjanci z wydziału kryminalnego komisariatu przy ulicy Mrówczej razem ze strażnikami granicznymi dokładnie sprawdzali hostele, w których mieszkają obcokrajowcy. Celem operacji było zweryfikowanie, czy ich pobyt na terytorium Polski jest zgodny z obowiązującym prawem. Wspólna praca służb pozwoliła na precyzyjne dotarcie do osób, których status pobytowy budził wątpliwości.

Sześciu zatrzymanych z nakazem opuszczenia Polski. Grozi im deportacja

W wyniku kontroli zatrzymano sześć osób, w tym czterech obywateli Uzbekistanu oraz po jednym obywatelu Gruzji i Wenezueli. Wobec wszystkich cudzoziemców Straż Graniczna wszczęła postępowania administracyjne, które zakończyły się wydaniem konkretnych decyzji. Czterech z nich, czyli trzech Uzbeków i Wenezuelczyk, otrzymało nakaz powrotu z zakazem ponownego wjazdu do strefy Schengen na okres od pół roku do osiemnastu miesięcy. Pozostali dwaj mężczyźni z Uzbekistanu i Gruzji usłyszeli znacznie surowsze decyzje o przymusowym opuszczeniu kraju z zakazem wjazdu na dwa i trzy lata, a do czasu deportacji trafią do strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców.

