To województwo jest królem wiosek. Tu jest ich najwięcej

Jeśli myślisz o Polsce, przywołując obrazy malowniczych pól, sielskich dróg i tradycyjnej, wiejskiej zabudowy, jedno województwo szczególnie rzuca się w oczy. To województwo mazowieckie, które nie tylko jest największe pod względem powierzchni i liczby mieszkańców, lecz także króluje na wiejskiej mapie Polski – ma ich najwięcej spośród wszystkich regionów kraju.

Województwo mazowieckie - wieś za wsią

Według najnowszych danych statystycznych w województwie mazowieckim znajduje się aż 8 530 miejscowości wiejskich, co stanowi najwięcej we wszystkich województwach w Polsce. Dla porównania - najmniej wiejskich miejscowości jest w województwie opolskim (1169).

Dlaczego Mazowsze ma tak dużo wsi?

Województwo mazowieckie jest największym regionem w Polsce pod względem powierzchni – zajmuje ponad 35 500 km² i liczy około 5,5 miliona mieszkańców. To sprawia, że jest ono nie tylko sercem administracyjnym kraju, ale również wyjątkowo zróżnicowane pod względem ludnościowym i krajobrazowym.

Duża liczba wsi wynika m.in. z historycznego rozwoju regionu. Mazowsze przez wieki było obszarem intensywnej osadniczej działalności, gdzie powstawały setki niewielkich miejscowości rolniczych. Paradoksalnie, bliskość Warszawy - ogromnej metropolii - sprzyja powstawaniu nowych osad i rozwojowi tych już istniejących, które z czasem nie tracą swojego wiejskiego charakteru.

Największe wsie, które mogą zaskoczyć

Województwo mazowieckie może się pochwalić także tym, że największą wieś w Polsce pod względem liczby mieszkańców - Józefosław - również znajdziemy właśnie tutaj. Ta mazowiecka miejscowość liczy ponad 14 800 mieszkańców i znajduje się zaledwie kilkanaście kilometrów od centrum Warszawy.