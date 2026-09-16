Leszek Miller zdradzi tajemnice władzy. Spotkanie już we wrześniu w Konstancinie.

Otwarte spotkanie z Leszkiem Millerem w Eva Park Life & SPA

Były szef rządu spotka się z czytelnikami 23 września 2026 roku w obiekcie Eva Park Life & SPA, zlokalizowanym przy ulicy Sienkiewicza 2 w Konstancinie-Jeziornie. W roli gospodarza wieczoru wystąpi Olgierd Łukaszewicz, ceniony polski aktor filmowy i teatralny, który w pamięci widzów zapisał się m.in. rolami w kultowej „Seksmisji” oraz „Nocach i dniach”. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie jest w pełni otwarte dla wszystkich zainteresowanych, co stanowi rzadką okazję do interakcji z jedną z najważniejszych postaci polskiej polityki ostatnich dekad.

O co można zapytać byłego premiera?

Uczestnicy spotkania mogą liczyć na sporo zakulisowych informacji z najwyższych szczebli władzy. W programie przewidziano m.in. dyskusję o negocjacjach akcesyjnych w Atenach, trudnych relacjach z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim oraz szczegółach katastrofy śmigłowca rządowego. Co ważne, publiczność będzie miała możliwość wzięcia czynnego udziału w debacie i zadawania pytań, zarówno o kwestie geopolityczne, historyczne, jak i anegdoty zawarte w „Alfabecie Millera”. Będzie to także szansa na zdobycie pamiątkowych autografów od Leszka Millera i Olgierda Łukaszewicza oraz zrobienie sobie z nimi zdjęcia.

Szczegóły organizacyjne spotkania autorskiego

Dla osób planujących wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu z Leszkiem Millerem, przygotowano najważniejsze informacje organizacyjne, które pomogą zaplanować wizytę. Wstęp jest całkowicie bezpłatny. Początek zaplanowano na godzinę 18:00, a zakończenie przewidziane jest na 20:00. Miejscem wydarzenia, jak już wspomniano, będzie Eva Park Life & SPA przy ulicy Sienkiewicza 2 w Konstancinie-Jeziornie. Organizatorzy zachęcają do przygotowania pytań, ponieważ interakcja z salą będzie stanowić istotny element spotkania.