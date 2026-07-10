Dlaczego metro nie jeździ? Pasażerowie musieli opuścić wagony przez groźny incydent

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-07-10 14:56

Duże utrudnienia na linii M1 w Warszawie. W piątek po południu metro przestało kursować na pełnej trasie po tym, jak w tunelu między stacjami Służew i Wilanowska zauważono nieuprawnioną osobę. Ruch wstrzymano, część pasażerów musiała opuścić pociągi, a sześć stacji zostało wyłączonych z obsługi.

Pociąg metra na stacji Wilanowska. O utrudnieniach na linii M1 przeczytasz na Eska Warszawa.
Autor: Autorstwa Adamon - Praca własna, CC BY 2.5, httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=1559670/ Archiwum prywatne Metro Wilanowska
  • Ruch na linii M1 został przerwany po pojawieniu się osoby postronnej w tunelu między stacjami Służew i Wilanowska.
  • Metro kursuje tylko na dwóch odcinkach: od Młocin do Politechniki oraz od Kabaty do Stokłosów.
  • Nieczynnych jest sześć stacji, a Warszawski Transport Publiczny uruchomił autobusy zastępcze.

Dlaczego metro nie kursuje?

Problemy na pierwszej linii metra zaczęły się w piątek, 10 lipca, po południu. Przejazd w rejonie stacji Służew i Wilanowska został zablokowany, dlatego pociągi nie mogą przejechać przez środkowy fragment trasy. Jak przekazał mokotowski urząd, powodem zamieszania była nieuprawniona osoba zauważona w tunelu.

W związku z incydentem składy linii M1 nie kursują na pełnej trasie. Pasażerowie mogą obecnie korzystać z metra tylko na dwóch odcinkach:

  • Młociny – Politechnika
  • Kabaty – Stokłosy

To oznacza, że przejazd przez część Mokotowa i Ursynowa został całkowicie przerwany.

Te stacje są wyłączone

Do odwołania nieczynne pozostają stacje:

  • Pole Mokotowskie
  • Racławicka
  • Wierzbno
  • Wilanowska
  • Służew
  • Ursynów

Uruchomiono autobusy zastępcze

Warszawski Transport Publiczny wprowadza komunikację zastępczą Za Metro. Autobusy mają jeździć na trasie: Metro Politechnika 05 – Waryńskiego – Batorego – al. Niepodległości – Domaniewska – Rolna – al. KEN – Metro Stokłosy 04.

Na razie nie wiadomo, kiedy ruch na całej linii M1 zostanie przywrócony. Pasażerowie powinni śledzić kolejne komunikaty metra i WTP.

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