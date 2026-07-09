Dlaczego metro nie jeździ 7.09.2026? Poważny wypadek

Ruch na M1 został przerwany w rejonie stacji Metro Wilanowska.

Pociągi kursują wyłącznie na trasach Kabaty–Stokłosy oraz Politechnika–Młociny.

ZTM uruchomił autobusową i tramwajową komunikację zastępczą.

Problemy po zdarzeniu na Wilanowskiej

Źródłem utrudnień jest zdarzenie z udziałem pasażera na stacji Metro Wilanowska. Jak poinformowało Metro Warszawskie, z tego powodu pierwsza linia nie może obecnie kursować na całej długości. Pasażerowie jadący z południa miasta muszą zakończyć podróż na Stokłosach, a od północy metro dojeżdża tylko do Politechniki.

Autobusy zastępują metro

Żeby rozładować tłok i umożliwić przejazd między wyłączonymi stacjami, ZTM uruchomił autobusy linii „Za Metro”. Pojazdy kursują na trasie łączącej Metro Stokłosy z Metrem Politechnika i przejeżdżają przez główne ulice Ursynowa i Mokotowa.

W ruch puszczana jest też tramwajowa linia zastępcza „Za Metro”, która ma połączyć Wilanowską z placem Narutowicza. Dzięki temu część pasażerów będzie mogła ominąć zablokowany odcinek bez konieczności jazdy autobusem.

Na razie nie podano, kiedy metro wróci do normalnego kursowania. Jeśli ktoś planuje dziś przejazd M1, powinien sprawdzić bieżące komunikaty i doliczyć zapas czasu.