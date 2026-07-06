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Dlaczego linia M1 w Warszawie nie kursuje 6 lipca 2026 roku?
Wczesnym rankiem w poniedziałek, 6 lipca 2026 roku stołeczny Zarząd Transportu Miejskiego opublikował ważną informację dla podróżnych, dotyczącą kłopotów na pierwszej linii podziemnej kolejki. Ogłoszenie pojawiło się w internecie dokładnie o godzinie 5:33.
Urzędnicy wyjaśnili, że za całą sytuację odpowiadają niezidentyfikowane jeszcze usterki techniczne. W związku z tym składy obsługujące pierwszą nitkę warszawskiego metra zostały zmuszone do operowania na dwóch oddzielnych odcinkach, nie pokonując pełnej trasy.
Aktualnie ruch pasażerski w metrze odbywa się w dwóch relacjach:
- Kabaty – Wilanowska,
- Młociny – Świętokrzyska.
Taki układ sprawia, że przejechanie odcinka dzielącego stacje Wilanowska i Świętokrzyska jest całkowicie niemożliwe. Warto zaznaczyć, że reszta podziemnych połączeń w stolicy działa bez najmniejszych zarzutów.
Komunikacja zastępcza za metro M1 w Warszawie
Żeby maksymalnie zniwelować trudności w poruszaniu się po mieście, warszawski Zarząd Transportu Miejskiego zdecydował o wypuszczeniu na ulice specjalnej autobusowej linii „Za Metro”. Pojazdy te realizują przejazdy na wyznaczonej trasie obejmującej newralgiczne punkty: Metro Wilanowska 18 – Al. Wilanowska – al. Niepodległości – Al. Armii Ludowej – Waryńskiego – pl. Konstytucji – Marszałkowska – Metro Świętokrzyska 01.
Równolegle do ruchu wprowadzono zastępczą linię tramwajową, która ma rozładować potoki pasażerskie. Tramwaje oznaczone symbolem zastępczym kursują następującym szlakiem: Wyścigi – Puławska – Marszałkowska – Gen. Andersa – Mickiewicza – Słowackiego – Metro Marymont.
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Przedstawiciele Zarządu Transportu Miejskiego nie przekazali jeszcze dokładnych szacunków dotyczących momentu usunięcia problemów technicznych, dlatego nie wiadomo, o której godzinie linia M1 odzyska pełną sprawność. Podróżni udający się do pracy i szkół w porannym szczycie powinni doliczyć dodatkowy czas na dojazdy i regularnie weryfikować komunikaty przewoźnika.
Zanim specjaliści uporają się z awarią, władze transportowe apelują do warszawiaków o przesiadanie się do uruchomionych pojazdów zastępczych, a także korzystanie z innych, alternatywnych linii autobusowych i tramwajowych kursujących po stolicy.