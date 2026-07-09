Poważny wypadek z udziałem radiowozu. Pięć osób w szpitalu, lądował śmigłowiec LPR

Radiowóz zderzył się z peugeotem na skrzyżowaniu.

Pięć osób zostało rannych i trafiło do szpitala.

Na miejsce zadysponowano śmigłowiec LPR, kierowcy byli trzeźwi.

Radiowóz i peugeot zderzyły się na skrzyżowaniu

Alarm postawił na nogi służby w powiecie garwolińskim. Chodziło o zderzenie oznakowanego radiowozu z peugeotem. Ze wstępnych ustaleń wynika, że policyjne auto poruszało się drogą z pierwszeństwem, a kobieta siedząca za kierownicą peugeota wyjeżdżała z drogi podporządkowanej. Skutki były poważne. Na miejsce ruszyły służby ratunkowe, a do pomocy zadysponowano również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

W radiowozie jechali nie tylko policjanci

W policyjnym aucie znajdowali się dwaj funkcjonariusze, a także żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej i strażnik Straży Ochrony Kolei. Poszkodowani pasażerowie radiowozu zostali zabrani do szpitala, w tym jeden przy udziale śmigłowca LPR. Pomocy medycznej potrzebowali również obaj policjanci oraz kierująca peugeotem. Na razie nie przekazano szczegółów o stanie rannych, ale wiadomo, że wszyscy uczestnicy wypadku trafili pod opiekę lekarzy.

Policja bada przebieg wypadku

- Kierowcy byli trzeźwi. Na miejscu pracują policjanci, którzy ustalają przyczyny i okoliczności tego zdarzenia - przekazała se.pl podkom. Małgorzata Pychner, oficer prasowy policji w Garwolinie. Śledczy będą teraz sprawdzać dokładny przebieg wypadku i odtwarzać, jak zachowywały się oba pojazdy tuż przed zderzeniem.