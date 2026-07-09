Wypadek na trasie S7. Kierowca uciekł do Krakowa, bo w bagażniku chował obciążający sekret

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-07-09 14:01

Zwykła kolizja drogowa na mazowieckim odcinku trasy S7 nieoczekiwanie zamieniła się w poważną sprawę o charakterze kryminalnym. 49-latek prowadzący toyotę najechał na inne auto, a potem uciekł z miejsca zdarzenia. Prawda o tym, co ukrywał w pojeździe, doprowadziła do jego szybkiego zatrzymania na południu kraju.

Ucieczka po wypadku na S7. Policja odkryła tajemnicę 49-latka

Wszystko zaczęło się od zderzenia pojazdów w piątek 5 lipca na S7 w Białobrzegach. Ze wstępnych relacji funkcjonariuszy wynika, że siedzący za kierownicą toyoty 49-latek uderzył w tył osobowego BMW, którym podróżował starszy o szesnaście lat kierowca. W wyniku tego zdarzenia pasażerka z BMW musiała zostać przewieziona do placówki medycznej. Sprawca kolizji nie zamierzał jednak czekać na służby, zostawił samochód i rzucił się do pieszej ucieczki. Takie zachowanie natychmiast wzbudziło podejrzenia interweniujących na miejscu policjantów.

Powód nagłego zniknięcia kierowcy szybko wyszedł na jaw, gdy mundurowi z białobrzeskiego wydziału ruchu drogowego zajrzeli do porzuconej toyoty. W przestrzeni bagażowej auta znajdowały się potężne ilości nielegalnych substancji psychoaktywnych oraz środków odurzających. Funkcjonariusze spędzili na miejscu wypadku wiele godzin, skrupulatnie zabezpieczając ślady i przygotowując grunt pod zatrzymanie zbiega. Dzięki sprawnym działaniom operacyjnym i kooperacji z krakowskimi mundurowymi, podejrzany wpadł w ręce organów ścigania już kolejnego dnia w stolicy Małopolski.

Zatrzymanie w Krakowie. Sprawcy wypadku grozi surowy wyrok

W toku dalszych ustaleń wyszło również na jaw, że uciekinier z trasy S7 ma bogatszą kartotekę, niż początkowo zakładano. Mężczyzna figuruje w systemach jako osoba poszukiwana w celu odbycia zasądzonej wcześniej kary więzienia. Zebrany w ciągu kilku dni obszerny materiał dowodowy pozwolił na szybkie skierowanie sprawy na wokandę, a 49-latek w minioną środę usłyszał konkretne zarzuty i stanął przed wymiarem sprawiedliwości.

Sąd, przychylając się do wniosku prokuratury, zadecydował o umieszczeniu zatrzymanego w areszcie tymczasowym, gdzie spędzi najbliższe trzy miesiące. Biorąc pod uwagę fakt, że przewoził on w samochodzie znaczne ilości nielegalnych substancji, grozi mu teraz wyrok nawet dziesięciu lat pozbawienia wolności, do których doliczona zostanie również jego wcześniejsza, nieodbyta kara.

Rozbita niebieska toyota na drodze S7. Na miniaturze narkotyki w bagażniku. O akcji policji czytaj w Eska Warszawa.
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