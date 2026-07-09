Prokuratura walczy o zmianę wyroku po śmierci 16-letniej rolkarki. Jest apelacja ws. Tomasza Menciny

Prokuratura zaskarżyła uniewinnienie Tomasza Menciny i Artura W.

Sprawa dotyczy śmierci 16-letniej rolkarki na niedokończonej ścieżce rowerowej.

Wyrok w sprawie nadal jest nieprawomocny.

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Tragiczny finał przejazdu na Bielanach

W marcu 2017 roku 16-letnia dziewczyna jechała na rolkach ścieżką rowerową na Bielanach. W pewnym momencie natrafiła na niedokończony fragment trasy, straciła równowagę, przewróciła się i wpadła na jezdnię prosto pod koła volkswagena. Nastolatka zginęła na miejscu. Sprawa od początku budziła ogromne emocje, bo chodziło o bezpieczeństwo inwestycji, która nie była właściwie zabezpieczona, a mimo to znajdowała się w przestrzeni publicznej.

Były burmistrz i jego zastępca uniewinnieni. Prokuratura chce to zmienić

Na ławie oskarżonych zasiedli czterej mężczyźni związani z budową i nadzorem nad ścieżką. Wśród nich był ówczesny burmistrz Bielan Tomasz Mencina, dziś wiceprezydent Warszawy, oraz jego zastępca Artur W.

W lutym tego roku sąd uniewinnił obu samorządowców. Skazał natomiast inspektora nadzoru inwestorskiego Tomasza G. i kierownika budowy Waldemara W. Obaj usłyszeli karę roku więzienia w zawieszeniu na trzy lata. Sąd orzekł też wobec nich zakazy związane z pełnieniem funkcji przy nadzorze budowlanym i kierowaniu budowami, a także nawiązki po 20 tys. zł dla bliskich zmarłej 16-latki. Teraz prokuratura domaga się ponownego przyjrzenia się sprawie Menciny i Artura W.

Jest apelacja od wyroku

W środę śledczy oficjalnie potwierdzili, że zaskarżyli wyrok w części dotyczącej uniewinnienia byłego burmistrza Bielan i jego zastępcy.

- Prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoliborz wniosła apelację na niekorzyść oskarżonych Tomasza M. i Artura W. - przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba. Jak wynika z informacji prokuratury, powodem apelacji mają być błędy w ustaleniach faktycznych. To oznacza, że sprawa śmierci 16-latki jeszcze się nie kończy. Ostateczne rozstrzygnięcie wciąż przed sądem drugiej instancji.