Makabryczne odkrycie w Wiśle. Znaleziono ciało mężczyzny. "W stanie znacznego rozkładu"

Na warszawskiej Białołęce, w rejonie promu Dudek, odnaleziono ciało mężczyzny w zaawansowanym stanie rozkładu.

Policja zabezpieczyła teren i ustala tożsamość zmarłego oraz okoliczności jego śmierci.

Sekcja zwłok ma wyjaśnić przyczynę zgonu i pomóc w rozwiązaniu zagadki. Co doprowadziło do tej tragedii?

Ciało w Wiśle na Białołęce. Zwłoki w zaawansowanym stanie rozkładu

Do zdarzenia doszło w poniedziałkowe popołudnie w rejonie ulicy Odkrytej, na wysokości przeprawy promowej Dudek. Po otrzymaniu zgłoszenia na miejsce skierowano służby, w tym patrol policji rzecznej, który szybko podjął działania. Jak wynika z ustaleń, w wodzie odnaleziono ciało mężczyzny w zaawansowanym stanie rozkładu. Miał na sobie granatową koszulkę - podał Miejski Reporter, powołując się na relację świadka. Obszar został odgrodzony i zabezpieczony przez funkcjonariuszy.

Na ten moment nie wiadomo, kim był zmarły. Śledczy będą ustalać jego tożsamość, a także szczegółowy przebieg zdarzeń i przyczyny śmierci. Następnie sprawdzą również, czy mężczyzna figurował w policyjnych bazach jako osoba zaginiona. Ciało zostało przewiezione do zakładu medycyny sądowej, gdzie przeprowadzona zostanie sekcja zwłok. Jej wyniki mają pomóc w wyjaśnieniu okoliczności tej sprawy i odpowiedzieć na najważniejsze pytania.

Źródło: Miejski Reporter

