Makabryczne znalezisko pod chodnikiem na Pradze. Ważna inwestycja wstrzymana

Ludzkie szczątki pod chodnikiem na Pradze

Stołeczny Zarząd Dróg Miejskich przekazał informacje o niecodziennym znalezisku podczas modernizacji ulicy Okrzei na warszawskiej Pradze. Pod rozebranym chodnikiem ekipa budowlana natknęła się na fragmenty ludzkiego szkieletu.

Roboty w tym rejonie natychmiast wstrzymano, a o sytuacji powiadomiono policję. Zabezpieczeniem odnalezionych kości zajęła się już miejscowa prokuratura.

Miejscy urzędnicy wyjaśniają, że odkryte szczątki to najpewniej pamiątka po dawnej historii prawobrzeżnej Warszawy, licząca sobie nawet kilkaset lat. Na miejscu znaleziska ruszą wkrótce szczegółowe wykopaliska archeologiczne. O sprawie poinformowano również Stołecznego Konserwatora Zabytków.

Dawny cmentarz w Skaryszewie

Początkowe przypuszczenia badaczy wskazują na pozostałości dawnego miasteczka oraz przykościelnej nekropolii, które z biegiem lat zniknęły pod współczesną zabudową. Mowa o historycznym Skaryszewie, który wyprzedził Pragę i już w 1641 roku uzyskał prawa miejskie jako pierwsza osada na prawym brzegu Wisły.

Jeżeli ta hipoteza się potwierdzi, drogowcy na ulicy Okrzei odkopali część dawnego cmentarza należącego do parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika. Nekropolia ta służyła jako miejsce wiecznego spoczynku dla dawnych obywateli Pragi oraz Skaryszewa.

Sam Skaryszew stracił swoją niezależność w 1791 roku, kiedy to oficjalnie włączono go w granice Warszawy. Ostateczny koniec jego widocznej odrębności nastąpił w 1807 roku. Wówczas, z powodu utworzenia Księstwa Warszawskiego i planów wzniesienia fortyfikacji przez wojskowych inżynierów Napoleona, rozebrano między innymi wspomniany kościół św. Stanisława.

Co z remontem ulicy Okrzei w Warszawie?

Potwierdzenie przypuszczeń o natrafieniu na XVII-wieczną nekropolię będzie oznaczało konieczność wstrzymania robót do czasu zakończenia specjalistycznych prac archeologicznych. Obecnie nie da się określić, ile dokładnie potrwają takie badania. Do tej pory badacze nie zlokalizowali żadnych przedmiotów pozwalających na dokładne ustalenie wieku pochówków. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontynuacja wykopów w stronę ulicy Wrzesińskiej odsłoni kolejne miejsca pochówku. Teren ten wizytował już Stołeczny Konserwator Zabytków.

Stołeczny ratusz gwarantuje, że modernizacja pozostałych fragmentów trasy będzie toczyć się bez żadnych opóźnień.

Remont ulicy Okrzei to ważny element prac przy Nowym Centrum Warszawy. Ulica prowadzi do mostu pieszo-rowerowej nad Wisłą, czyli popularnej "kładki Trzaskowskiego". Inwestycja rozpoczęła się latem 2025 r. i miała zostać ukończona do początku 2027 roku.

Przebudowa ul. Okrzei w Warszawie:

