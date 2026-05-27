Pielęgnacja, która stała się deserem. Hagi i Na Końcu Tęczy zamieniają kosmetyki do pielęgnacji ciała w doświadczenie kulinarne.

W świecie kosmetyków coraz częściej mówi się o doświadczeniu, a nie wyłącznie o działaniu produktu. Liczy się zapach, konsystencja, moment dla siebie i emocje, które towarzyszą codziennym rytuałom. Hagi od lat buduje swoją filozofię właśnie wokół takiego podejścia, stawiając na pielęgnację, która angażuje zmysły.

Tym razem marka poszła jednak o krok dalej. Inspiracją dla wyjątkowego projektu stały się produkty do pielęgnacji z serii 4 Żywioły – linia produktów do ciała, której poszczególne warianty odwołują się do siły natury i związanych z nią emocji. Efektem współpracy z lodziarnią Na Końcu Tęczy są autorskie smaki lodów, które w kulinarny sposób interpretują charakter każdego z żywiołów.

Cztery żywioły, cztery doświadczenia

Produkty do pielęgnacji ciała z serii 4 Żywioły zostały stworzone wokół symboliki Wody, Ognia, Powietrza i Ziemi. Każdy wariant ma własną osobowość, własny zapach i własny nastrój.

Aqua Whisper nawiązuje do lekkości, świeżości i ukojenia. To propozycja dla osób, które w pielęgnacji szukają chwili oddechu i spokoju.

Volcano Kiss reprezentuje energię oraz zmysłowość. Intensywny charakter tej kompozycji przyciąga uwagę od pierwszych chwil.

Sky Grace kojarzy się z delikatnością, swobodą i przestrzenią. To wariant subtelny, ale pozostający w pamięci na długo.

Terra Harmony czerpie z natury to, co najbardziej kojące – równowagę, stabilność i poczucie harmonii.

Właśnie te emocje stały się punktem wyjścia do stworzenia lodów, które nie są zwykłym deserem. To raczej smakowa interpretacja pielęgnacyjnych historii.

Jak smakują lody inspirowane żywiołami?

Przełożenie zapachu na smak mogło wydawać się zadaniem karkołomnym. Twórcy projektu postanowili jednak potraktować temat z dużą kreatywnością.

W efekcie powstały cztery limitowane kompozycje:

Aqua Whisper – jabłko z karmelem i kruszonką . Połączenie świeżych owoców z karmelową słodyczą przywodzi na myśl domowe wypieki i spokojne popołudnia. Smak jest jednocześnie lekki i otulający.

Volcano Kiss – czarny bez i yuzu . Sorbet oparty na wyrazistych nutach czarnego bzu i cytrusowego yuzu zaskakuje intensywnością. Jest energetyczny, charakterystyczny i pełen kontrastów.

Sky Grace – mascarpone z miodem i gruszką . Kremowa konsystencja mascarpone spotyka się tu z delikatną słodyczą miodu i soczystą gruszką. To kompozycja subtelna, harmonijna i niezwykle przyjemna.

Terra Harmony – herbata jaśminowa z cytryną. Orzeźwiający sorbet inspirowany aromatem herbaty jaśminowej i świeżością cytryny tworzy smak, który pozwala na chwilę zwolnić tempo i złapać oddech.

Dwa światy, jeden język emocji

Na pierwszy rzut oka kosmetyki i lody mają ze sobą niewiele wspólnego. Gdy jednak przyjrzeć się bliżej, okazuje się, że oba światy opierają się na podobnych mechanizmach. Zarówno pielęgnacja, jak i sztuka kulinarna bazują na pierwszym wrażeniu, przyjemności oraz wspomnieniach, które zostają z nami na dłużej.

Zapach balsamu potrafi przywołać konkretne emocje. Podobnie działa smak ulubionego deseru. Nic więc dziwnego, że współpraca Hagi i Na Końcu Tęczy okazała się tak naturalna. To projekt, który pokazuje, że doświadczenia z różnych dziedzin mogą się przenikać, tworząc coś zupełnie nowego.

Doświadczaj pielęgnacji na wiele sposobów

Seria 4 Żywioły to propozycja dla osób, które od produktów oczekują czegoś więcej niż tylko codziennej pielęgnacji. To zaproszenie do budowania własnych rytuałów i czerpania przyjemności z drobnych momentów.

Limitowane lody stworzone we współpracy z Na Końcu Tęczy są natomiast ciekawym rozwinięciem tej idei. Pokazują, że inspiracji można szukać tam, gdzie na pozór trudno byłoby się ich spodziewać. A czasem wystarczy jeden zapach lub jeden smak, by przenieść się do zupełnie innego świata.

Produkty z serii 4 Żywioły marki Hagi są dostępne na stronie internetowej marki oraz w drogeriach Rossmann.

Tekst sponsorowany