Taki majątek ma naprawdę Rafał Trzaskowski. Gigantyczne oszczędności prezydenta Warszawy

Izabela Kraj
2026-05-27 8:52

Rok 2025 okazał się niezwykle łaskawy dla portfela Rafała Trzaskowskiego. Najnowsze oświadczenie majątkowe prezydenta Warszawy pokazuje, że udało mu się zgromadzić blisko 220 tysięcy złotych oszczędności. Taka kwota sugeruje, że włodarz stolicy mógł całkowicie zrezygnować z wydawania swojej samorządowej pensji.

Włodarz stolicy najwyraźniej nie musiał naruszać środków ze swojej urzędniczej pensji. Złożony w Biuletynie Informacji Publicznej dokument ujawnia, że zarobki Rafała Trzaskowskiego wzrosły w skali roku o ponad 40 tysięcy złotych, co pozwoliło mu utrzymać się z pobocznych działalności. W 2024 roku deklarował on wpływy rzędu 344 tysięcy złotych, natomiast w 2025 roku suma ta przekroczyła już 383 tysiące złotych. W warszawskim ratuszu zarobił 225 tysięcy złotych, ale do tego doszło ponad 158 tysięcy złotych z pracy akademickiej oraz tantiem za książkę wywiad-rzekę zatytułowaną „Rafał. Rafał Trzaskowski w rozmowie z Donatą Subbotko”.

Dodatkowe dochody Rafała Trzaskowskiego z praw autorskich

Z tytułu praw autorskich stowarzyszenie ZAiKS wypłaciło prezydentowi miasta w ubiegłym roku ponad 38 tysięcy złotych, z kolei Związek Artystów Wykonawców „StoArt” przelał na jego konto nieco powyżej 8 tysięcy złotych. Instytut wydawniczy Znak, odpowiadający za publikację jego książki, przekazał mu ponad 31 tysięcy złotych, a znajdujące się w stanie likwidacji Polskie Radio dołożyło do domowego budżetu dokładnie 98 złotych. Dodatkowo zajęcia ze studentami na Uniwersytecie Civitas przyniosły włodarzowi ponad 71 tysięcy złotych zysku.

Oszczędności prezydenta Warszawy poszybowały w górę

Te liczne źródła dochodów bezpośrednio przełożyły się na imponujący wzrost zgromadzonych przez niego środków finansowych na rachunkach. Jeszcze w 2024 roku małżeństwo Trzaskowskich dysponowało na kontach bankowych kwotą około 265 tysięcy złotych w krajowej i obcej walucie.

Złożone za 2025 rok dokumenty dowodzą, że ich łączne zaskórniaki poszybowały do poziomu przekraczającego 480 tysięcy złotych.

Składają się na to oszczędności w gotówce oraz środki na koncie emerytalnym trzeciego filaru w wysokości przeszło 385 tysięcy złotych. Do tego dochodzą obce waluty o równowartości około 95 tysięcy złotych, co w przeliczeniu daje 18,7 tysiąca euro oraz 4,6 tysiąca dolarów amerykańskich.

Nieruchomości Rafała Trzaskowskiego i jego żony

Jeśli chodzi o resztę majątku, portfel inwestycyjny Trzaskowskich w ogólnym rozrachunku pozostaje bez większych zmian. Fundamentem ich własności wciąż są grunty oraz lokale mieszkalne. Posiadają oni trzy mieszkania: pierwsze ma 79 metrów kwadratowych i wyceniane jest na 1,2 miliona złotych, drugie o powierzchni 103,5 metra osiąga wartość 1,3 miliona złotych. Trzeci lokal liczy 38 metrów kwadratowych, kosztuje około 500 tysięcy złotych i należy do odrębnego majątku żony. Ponadto małżeństwo jest właścicielami dwóch parceli. Pierwsza z nich warta jest 99 tysięcy złotych, z kolei druga, wyposażona dodatkowo w letniskowy domek i wyceniana na blisko 70 tysięcy złotych, to również wyłączna własność małżonki. W dokumencie zaznaczono również, że prezydent stolicy nie zasiada obecnie w żadnej radzie nadzorczej.