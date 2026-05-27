Taki majątek ma naprawdę Rafał Trzaskowski. Gigantyczne oszczędności prezydenta Warszawy

Włodarz stolicy najwyraźniej nie musiał naruszać środków ze swojej urzędniczej pensji. Złożony w Biuletynie Informacji Publicznej dokument ujawnia, że zarobki Rafała Trzaskowskiego wzrosły w skali roku o ponad 40 tysięcy złotych, co pozwoliło mu utrzymać się z pobocznych działalności. W 2024 roku deklarował on wpływy rzędu 344 tysięcy złotych, natomiast w 2025 roku suma ta przekroczyła już 383 tysiące złotych. W warszawskim ratuszu zarobił 225 tysięcy złotych, ale do tego doszło ponad 158 tysięcy złotych z pracy akademickiej oraz tantiem za książkę wywiad-rzekę zatytułowaną „Rafał. Rafał Trzaskowski w rozmowie z Donatą Subbotko”.

Dodatkowe dochody Rafała Trzaskowskiego z praw autorskich

Z tytułu praw autorskich stowarzyszenie ZAiKS wypłaciło prezydentowi miasta w ubiegłym roku ponad 38 tysięcy złotych, z kolei Związek Artystów Wykonawców „StoArt” przelał na jego konto nieco powyżej 8 tysięcy złotych. Instytut wydawniczy Znak, odpowiadający za publikację jego książki, przekazał mu ponad 31 tysięcy złotych, a znajdujące się w stanie likwidacji Polskie Radio dołożyło do domowego budżetu dokładnie 98 złotych. Dodatkowo zajęcia ze studentami na Uniwersytecie Civitas przyniosły włodarzowi ponad 71 tysięcy złotych zysku.

Oszczędności prezydenta Warszawy poszybowały w górę

Te liczne źródła dochodów bezpośrednio przełożyły się na imponujący wzrost zgromadzonych przez niego środków finansowych na rachunkach. Jeszcze w 2024 roku małżeństwo Trzaskowskich dysponowało na kontach bankowych kwotą około 265 tysięcy złotych w krajowej i obcej walucie.

Złożone za 2025 rok dokumenty dowodzą, że ich łączne zaskórniaki poszybowały do poziomu przekraczającego 480 tysięcy złotych.

Składają się na to oszczędności w gotówce oraz środki na koncie emerytalnym trzeciego filaru w wysokości przeszło 385 tysięcy złotych. Do tego dochodzą obce waluty o równowartości około 95 tysięcy złotych, co w przeliczeniu daje 18,7 tysiąca euro oraz 4,6 tysiąca dolarów amerykańskich.

Nieruchomości Rafała Trzaskowskiego i jego żony

Jeśli chodzi o resztę majątku, portfel inwestycyjny Trzaskowskich w ogólnym rozrachunku pozostaje bez większych zmian. Fundamentem ich własności wciąż są grunty oraz lokale mieszkalne. Posiadają oni trzy mieszkania: pierwsze ma 79 metrów kwadratowych i wyceniane jest na 1,2 miliona złotych, drugie o powierzchni 103,5 metra osiąga wartość 1,3 miliona złotych. Trzeci lokal liczy 38 metrów kwadratowych, kosztuje około 500 tysięcy złotych i należy do odrębnego majątku żony. Ponadto małżeństwo jest właścicielami dwóch parceli. Pierwsza z nich warta jest 99 tysięcy złotych, z kolei druga, wyposażona dodatkowo w letniskowy domek i wyceniana na blisko 70 tysięcy złotych, to również wyłączna własność małżonki. W dokumencie zaznaczono również, że prezydent stolicy nie zasiada obecnie w żadnej radzie nadzorczej.