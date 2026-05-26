Gdzie jest 15-letnia Weronika? Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach

Zaginęła 15-letnia Weronika Gwiazdowska

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez oficera prasowego KRP Warszawa I mł. asp. Jakuba Pacyniaka, 15-letnia Weronika po raz ostatni była widziana w stolicy w poniedziałek, 11 maja. Tego dnia wyszła z domu i do tej pory nie skontaktowała się z najbliższymi.

- Funkcjonariusze natychmiast po uzyskaniu informacji o sytuacji rozpoczęli poszukiwania, mające na celu ustalenie miejsca pobytu nastolatki i zapewnianie jej bezpieczeństwa. Ślad za dzieckiem urywa się w Kielcach, gdzie najprawdopodobniej przebywa w towarzystwie 22-letniego mężczyzny - zaznaczył mł. asp. Pacyniak.

Mundurowy opisał, że w dniu zaginięcia 15-latka miała na sobie jeansowe spodenki, szarą bluzkę i białe klapki. Weronika jest szczupła, ma 165 cm wzrostu, długie włosy koloru ciemnorudego. Wyróżniać ją może znamię pod prawym okiem i po lewej stronie nosa (pieprzyk).

Policja apeluje o pomoc

- Wszystkie osoby, które posiadają informacje na temat miejsca pobytu Weroniki Gwiazdowskiej lub widziały ją po 11 maja, prosimy o pilny kontakt z najbliższą jednostką Policji lub poinformowanie służb za pomocą numeru alarmowego 112 - zaapelował funkcjonariusz.

Warto zaznaczyć, że informacje publikowane przez policję w sprawie osób zaginionych mogą odegrać kluczową rolę w prowadzonych poszukiwaniach. Wystarczy chwila uwagi, udostępnienie apelu lub przekazanie służbom ważnego szczegółu, by zwiększyć szansę na szybkie odnalezienie zaginionego. Im więcej osób zapozna się z komunikatem, tym większa możliwość, że ktoś rozpozna poszukiwaną osobę lub zauważy istotny trop. Zaangażowanie społeczne i wzajemna pomoc często mają ogromny wpływ na finał takich akcji.

Łódzcy policjanci uratowali mężczyznę z pożaru