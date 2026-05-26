Poważny wypadek na trasie S8. Ciężarówka zderzyła się z osobówką, na miejscu służby

Maria Hędrzak
2026-05-26 20:07

We wtorek, 26 maja późnym popołudniem na S8, na wysokości Mszczonowa (pow. żyrardowski) doszło do poważnego wypadku z udziałem ciężarówki i samochodu osobowego. Na miejscu trwają prace służb. Kierowcy jadący trasą na wspomnianym odcinku muszą wziąć pod uwagę występujące utrudnienia.

Pierwsze, lakoniczne informacje o wypadku policjanci z Żyrardowa przekazali za pośrednictwem mediów społecznościowych przed godz. 19:00. W krótkim komunikacie podali, że na trasie S8 w kierunku Warszawy, na wysokości Mszczonowa doszło do "zdarzenia z udziałem pojazdu ciężarowego i osobowego".

Dodali, że na miejscu pracują służby. Ruch odbywa się jednym pasem.

Jak doszło do tego poważnie wyglądającego wypadku? Zgodnie z relacją Miejskiego Reportera, ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca ciężarówki zahaczył o osobową Skodę, stojącą na poboczu na światłach awaryjnych. Po zderzeniu większy pojazd uderzył w bariery i przewrócił się na bok, a kierujący został uwięziony w kabinie. 

Na miejscu szybko pojawili się strażacy, policjanci oraz ratownicy medyczni. Uczestnikom zdarzenia na szczęście nic poważnego się nie stało. Kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi.

Wyjaśnieniem dokładnych okoliczności wypadku zajmą się teraz funkcjonariusze.

