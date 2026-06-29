Makabryczny widok na trasie S7. Z ciężarówki wypadły truchła zwierząt

D.P
2026-06-29 18:01

Niecodzienne zdarzenie na drodze ekspresowej S7 w województwie mazowieckim. Z ciężarówki przewożącej padłe zwierzęta na jezdnię wysypały się truchła bydła i świń. Część z nich została rozjechana przez przejeżdżające samochody. Na miejscu interweniują służby, a kierowcy jadący w stronę Radomia muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami.

Truchtła bydła i trzody chlewnej leżące na pasie ruchu autostrady S7 obok ciężarówki z naczepą wypełnioną padłymi zwierzętami, a także w powiększonym kadrze. Na miejscu widać wóz strażacki oraz policję, co wskazuje na akcję służb. Więcej informacji o zdarzeniu znajdziesz na naszym portalu.
Autor: czytelnik Miejskiego Reportera

Makabryczny incydent na trasie S7. Truchła zablokowały pas ruchu

Jak informuje Miejski Reporter, do incydentu doszło w miejscowości Promna-Kolonia w powiecie białobrzeskim. Z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn z naczepy ciężarówki przewożącej martwe zwierzęta wysunęła się część ładunku. Truchła bydła i trzody chlewnej spadły na jezdnię, a część z nich została przejechana przez samochody jadące w kierunku Radomia. W efekcie zablokowany został jeden pas ruchu.

Na miejscu działania prowadzą strażacy, którzy zabezpieczają miejsce zdarzenia i usuwają skutki incydentu. Kierowcy muszą przygotować się na korki i wydłużony czas przejazdu, ponieważ jeden z pasów w stronę Radomia pozostaje wyłączony z ruchu.

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Sprzątanie jezdni na trasie S7 potrwa wiele godzin. Konieczne było wezwanie koparki

Portal Miejski Reporter podaje, że na miejsce ma zostać skierowana koparka, która pomoże ponownie załadować truchła zwierząt na naczepę. Dopiero po zakończeniu tych prac możliwe będzie dokładne uprzątnięcie jezdni i całkowite odblokowanie trasy.

W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. Służby będą teraz ustalać, jak doszło do wypadnięcia ładunku z ciężarówki.

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