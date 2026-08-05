Marsz Pamięci na warszawskiej Woli odwołany. Powodem ekstremalne upały

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na wysoką temperaturę i w trosce o zdrowie uczestników, Marsz Pamięci zostaje odwołany. Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu na Cmentarzu Powstańców Warszawy, które odbędzie się dzisiaj o godz. 20.00. Zachęcamy, by na miejsce udać się komunikacją miejską lub specjalnie podstawionym autobusem, który będzie na Państwa czekał po uroczystościach przy Pomniku Ofiar Rzezi Woli – informuje Muzeum Powstania Warszawskiego.