Marsz Pamięci na warszawskiej Woli odwołany. Powodem ekstremalne upały

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-08-05 16:31

W środę 5 sierpnia miał się odbyć uroczysty Marsz Pamięci, oddający hołd 50 tysiącom mieszkańców Woli zamordowanym w czasie Powstania Warszawskiego w 1944 roku. Ze względu na falę potężnych upałów organizatorzy podjęli decyzję o rezygnacji z przemarszu.

Marsz Pamięci na ulicach Woli
Autor: Paweł Dąbrowski

Marsz upamiętniający 50 tys. zamordowanych w trakcie Powstania Warszawskiego mieszkańców Woli miał przejść m.in. ulicą Okopową, Wolską i Aleją „Solidarności” do Parku Powstańców Warszawy. Z powodu fali upałów wydarzenie to zostało oficjalnie odwołane.

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na wysoką temperaturę i w trosce o zdrowie uczestników, Marsz Pamięci zostaje odwołany. Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu na Cmentarzu Powstańców Warszawy, które odbędzie się dzisiaj o godz. 20.00. Zachęcamy, by na miejsce udać się komunikacją miejską lub specjalnie podstawionym autobusem, który będzie na Państwa czekał po uroczystościach przy Pomniku Ofiar Rzezi Woli – informuje Muzeum Powstania Warszawskiego.

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Zamiast uczestników przemarszu we wskazanych wcześniej punktach pojawią się harcerze oraz wolontariusze, którzy oddadzą hołd poległym poprzez złożenie wieńców i zapalenie zniczy. W trakcie wieczornych uroczystości o godz. 20.00 zgromadzeni będą mogli otrzymać pamiątkowe świece oraz biogramy ofiar, aby złożyć je przy ekspozycji „Zachowajmy ich w pamięci”.

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