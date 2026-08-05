Marsz Pamięci na warszawskiej Woli odwołany. Powodem ekstremalne upały

Marsz upamiętniający 50 tys. zamordowanych w trakcie Powstania Warszawskiego mieszkańców Woli miał przejść m.in. ulicą Okopową, Wolską i Aleją „Solidarności” do Parku Powstańców Warszawy. Z powodu fali upałów wydarzenie to zostało oficjalnie odwołane.
Uprzejmie informujemy, że z uwagi na wysoką temperaturę i w trosce o zdrowie uczestników, Marsz Pamięci zostaje odwołany. Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu na Cmentarzu Powstańców Warszawy, które odbędzie się dzisiaj o godz. 20.00. Zachęcamy, by na miejsce udać się komunikacją miejską lub specjalnie podstawionym autobusem, który będzie na Państwa czekał po uroczystościach przy Pomniku Ofiar Rzezi Woli – informuje Muzeum Powstania Warszawskiego.
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Zamiast uczestników przemarszu we wskazanych wcześniej punktach pojawią się harcerze oraz wolontariusze, którzy oddadzą hołd poległym poprzez złożenie wieńców i zapalenie zniczy. W trakcie wieczornych uroczystości o godz. 20.00 zgromadzeni będą mogli otrzymać pamiątkowe świece oraz biogramy ofiar, aby złożyć je przy ekspozycji „Zachowajmy ich w pamięci”.