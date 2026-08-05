Trzy szczenięta bestialsko okaleczone. Ktoś na żywca próbował obciąć im uszy!

Okaleczone szczenięta znalezione w Ciechanowie. Sprawca odciął im uszy

Według informacji przekazanych przez TVP Info, trzy drastycznie okaleczone pieski trafiły pod opiekę Centrum Weterynaryjnego „Centaur” w Mławie po tym, jak zostały odnalezione na terenie Ciechanowa przez przypadkową kobietę.

Sprawa ujrzała światło dzienne dzięki pracownikom mławskiej lecznicy. Opublikowali oni w mediach społecznościowych wstrząsające nagranie wideo, które wywołało falę oburzenia wśród internautów.

Na filmie udostępnionym przez klinikę widać ogrom cierpienia, jakiego doświadczyły te bezbronne zwierzęta. - Możecie sobie wyobrazić, że ktoś próbował obciąć uszy tym trzem szczeniakom. (…) Absolutna masakra. Wszystkie są okaleczone. Dramat - słyszymy na nagraniu.

U jednego szczeniaka obcięcie uszu udało się. U dwóch pozostałych, uszy wisiały jedynie na skrawku skóry!

- Prawdopodobnie zostały „oprawione” na „żywca” nożem. My już różne rzeczy widzieliśmy, ale to jest absolutnie niepojęte - przekazali weterynarze.

Mimo ogromnego cierpienia, jakiego doświadczyły maluchy, ich stan ulega poprawie. Rokowania medyczne są optymistyczne i obecnie życiu szczeniąt nie zagraża już niebezpieczeństwo.

Ciechanowska policja szuka sprawcy okaleczenia zwierząt

Z informacji uzyskanych przez "Super Express" wynika, że do Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie nie wpłynęło oficjalne zawiadomienie w tej bulwersującej sprawie. Funkcjonariusze nie czekali jednak z założonymi rękami. Nadkomisarz Jolanta Bym poinformowała, że policja podjęła działania z urzędu natychmiast po zapoznaniu się z medialnymi doniesieniami o okaleczonych zwierzętach.

Śledczy dotarli już do kobiety, która natknęła się na porzucone psy. Trwają dalsze czynności operacyjne mające na celu rekonstrukcję przebiegu zdarzeń. Nadkomisarz Bym zadeklarowała, że priorytetem dla policjantów jest teraz zidentyfikowanie zarówno właściciela zwierząt, jak i sprawcy tego bestialstwa, choć jeżeli u szczeniąt brakuje chipów może to być trudne.

Zakaz kopiowania uszu. W Polsce to przestępstwo

Należy przypomnieć, że praktyka kopiowania uszu jest w Polsce całkowicie nielegalna. Co więcej, zaatakowane w Ciechanowie szczenięta nawet nie przypominają ras, u których w przeszłości stosowano takie kontrowersyjne zabiegi.

Dawniej przycinanie uszu było powszechne u psów myśliwskich, obronnych i bojowych. Zabiegowi temu poddawano najczęściej dobermany, dogi niemieckie, boksery, sznaucery, a także amstaffy i potężne rasy stróżujące, w tym owczarki kaukaskie czy środkowoazjatyckie.

W świetle polskiego oraz europejskiego prawa, chirurgiczne modyfikowanie kształtu uszu stanowi akt znęcania się nad zwierzętami i podlega karze. To, co spotkało malutkie psy w Ciechanowie, wykracza jednak poza nielegalne zabiegi i stanowi akt czystego, niezrozumiałego sadyzmu.

Sonda Czy kary za znęcanie się nad zwierzętami powinny być wyższe? Zdecydowanie tak Nie, te są wystarczające Nie mam zdania