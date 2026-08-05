Policjantka Klaudia Węcłaś z tytułem II Wicemiss Polski! Dba o mieszkańców, teraz podbiła konkurs piękności

Funkcjonariusze ze stołecznej jednostki są niezwykle zadowoleni ze wspaniałego osiągnięcia swojej znajomej z pracy. Warto dodać, że ta młoda kobieta już dawno pokazała, iż za zjawiskowym wyglądem idzie w parze ogromna troska o drugiego człowieka. W czasie wolnym od patrolowania ulic zdołała bowiem wyrwać ze szponów śmierci dziewięćdziesięcioletnią staruszkę.

Policjantka Klaudia Węcłaś zdobywa szarfę Miss Polski

Na co dzień dwudziestodwuletnia funkcjonariuszka pełni obowiązki służbowe w rejonie warszawskiego Mokotowa, Wilanowa oraz Ursynowa. Szefostwo jednostki zaznacza, że bycie stróżem prawa wiąże się z ogromną dawką stanowczości, profesjonalnego podejścia i odpowiedzialności. Bohaterka artykułu udowodniła dobitnie, że wspomniane zalety okazują się niezwykle przydatne również w trakcie dążenia do celów, które w żaden sposób nie wiążą się z noszeniem granatowego stroju służbowego.

Wywalczenie prestiżowego miejsca na podium było okupione długimi miesiącami wyczerpujących treningów oraz przechodzeniem przez kolejne szczeble kwalifikacji. Ogromne zaangażowanie zaowocowało gigantycznym sukcesem, dzięki któremu Klaudia Węcłaś uplasowała się w ścisłym gronie trzech najwybitniejszych kandydatek do korony.

Słów uznania nie szczędził jej bezpośredni przełożony, czyli inspektor Przemysław Dębiński kierujący Komendą Rejonową Policji Warszawa II. Do oficjalnych życzeń dołączyli się również zastępcy komendanta, cała kadra zarządzająca oraz personel cywilny pracujący w tym warszawskim komisariacie.

„Jesteśmy dumni, że w naszych szeregach służą osoby, które każdego dnia z pełnym zaangażowaniem dbają o bezpieczeństwo mieszkańców, a jednocześnie z sukcesami realizują swoje pasje i inspirują innych" – przekazali w specjalnym oświadczeniu przedstawiciele komendy.

II Wicemiss Polski z Piaseczna była reprezentantką w koszykówce

Życiorys tegorocznej wicemiss obejmuje znacznie więcej interesujących wątków niż tylko dbanie o porządek publiczny i rywalizacja o tytuł najpiękniejszej Polki. Mieszkająca niegdyś w Piasecznie studentka kryminologii przez długi czas wiązała swoją przyszłość z wyczynowym uprawianiem dyscyplin sportowych.

Dwudziestodwulatka odnosiła spore sukcesy na parkietach koszykarskich, zakładając koszulkę z orzełkiem na piersi w odmianie trzy na trzy podczas ogólnoświatowych rozgrywek, a także w standardowej wersji tego sportu na mistrzostwach kontynentu europejskiego. Ponadto mogła pochwalić się regularnymi występami w najwyższej polskiej lidze, broniąc barw stołecznego klubu Polonia Warszawa.

Intensywne treningi koszykarskie z pewnością ukształtowały jej charakter, ucząc nieustępliwości, radzenia sobie z ogromną presją oraz determinacji w dążeniu do zwycięstwa. Wszystkie te fundamentalne umiejętności zaowocowały w jej późniejszym życiu zawodowym na ulicach stolicy, jak również na oświetlonym reflektorami wybiegu dla modelek.

Funkcjonariuszka otwarcie deklaruje chęć niesienia wsparcia osobom w potrzebie poprzez wykorzystanie własnych życiowych przeżyć. Zależy jej przede wszystkim na losie najmłodszych, dorastających w dysfunkcyjnych środowiskach domowych, a to właśnie udział w policyjnych interwencjach ukształtował u niej tak ogromną wrażliwość społeczną.

Policjantka Klaudia Węcłaś uratowała życie 90-latki w Miechowie

O warszawskiej funkcjonariuszce zrobiło się niezwykle głośno w mediach na długo przed ogłoszeniem wyników konkursu piękności. Klaudia Węcłaś udowodniła bez cienia wątpliwości, że chęć pomagania słabszym nie znika w momencie zdjęcia granatowego munduru w szatni.

Mundurowa jechała wspólnie ze swoim ukochanym przez miejscowość Miechów położoną na terenie województwa małopolskiego. Panowały wówczas niezwykle trudne warunki atmosferyczne, lał rzęsisty deszcz i panował przenikliwy chłód. Nagle ich oczom ukazał się szokujący widok, ponieważ dziewięćdziesięcioletnia staruszka nie potrafiła iść o własnych siłach i pełzła po przejściu dla pieszych.

Reakcja młodej kobiety była błyskawiczna i bardzo stanowcza. Przemarznięta poszkodowana opadła z sił i wyraźnie łapała powietrze, dlatego wraz z partnerem sprawnie znieśli ją z drogi w bezpieczną strefę, przykryli ciepłymi elementami garderoby i bezzwłocznie powiadomili służby ratunkowe o całym zdarzeniu.

W oczekiwaniu na pojawienie się załogi karetki pogotowia, posterunkowa bacznie weryfikowała tętno oraz sposób oddychania staruszki, nieustannie do niej mówiąc i podtrzymując świadomość. Podejrzewając cukrzycę u poszkodowanej, natychmiast pobiegła do apteki po słodycze, trafnie zakładając, że przyczyną zasłabnięcia jest gwałtowny spadek poziomu glukozy we krwi.

Tylko i wyłącznie dzięki tak przytomnej i profesjonalnej interwencji młodej policjantki, udało się zapobiec nieodwracalnej tragedii.

Sukces w konkursie Miss Polski 2026 i policyjna duma

Jeszcze kilka dni temu dwudziestodwulatka skromnie wypowiadała się o swoich nadziejach związanych ze zdobyciem najważniejszego lauru. Obecnie może w pełni cieszyć się z fantastycznego wyniku, zamykając stawkę z zaszczytnym tytułem II Wicemiss Polski 2026.

Reszta załogi z warszawskiego komisariatu trzyma kciuki za jej dalszy rozwój, zarówno na ścieżce zawodowej w policji, jak i w sferze prywatnej. Klaudia Węcłaś zebrała już doświadczenia, którymi mogłaby swobodnie obdzielić kilka innych osób. Rozegrała mecze w reprezentacji Polski, brylowała w ekstraklasie koszykarskiej, ubrała policyjny mundur, ocaliła staruszkę przed śmiercią, a na koniec olśniła sędziów w najważniejszych wyborach miss w naszym kraju.