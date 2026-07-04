Masowy chrzest Świadków Jehowy. Tysiące wiernych zebrały się w Polsce

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Trzydniowe zjazdy Świadków Jehowy w największych miastach
Obecnie Polska gości serię trzydniowych zjazdów organizowanych przez Świadków Jehowy. Odbywają się one pod specjalnym hasłem „Szczęście bez końca”. Wierni zgromadzili się w takich ośrodkach jak Warszawa, Wrocław, Chorzów, a także w rejonie Trójmiasta, w Szczecinie, Poznaniu, Lublinie, Olsztynie oraz Koszalinie.
Najpotężniejsze z tych wydarzeń ma miejsce w stolicy. W piątek odnotowano tam obecność 33 tysięcy osób, w czym zawiera się grupa niemal 7 tysięcy przyjezdnych z ponad dwudziestu państw. Sumując frekwencję ze wszystkich lokalizacji, w kongresach uczestniczy ponad 125 tysięcy wiernych.
Chrzest nowych Świadków Jehowy punktem kulminacyjnym
Kluczowym elementem zaplanowanym na sobotę jest ceremonia chrztu osób dołączających do Świadków Jehowy.
− Jednym z najbardziej oczekiwanych punktów programu jest premiera kolejnych odcinków serialu „Dobra nowina według Jezusa”, przedstawiającego życie Jezusa Chrystusa −
wyjaśnił reprezentujący Świadków Jehowy w Polsce Łukasz Post, przypominając również o odbywającym się w sobotę chrzcie.
Harmonogram zjazdu wskazuje, że obrzęd ten wystartował dokładnie o godzinie 11:40. Został on poprzedzony serią wystąpień i materiałów dotyczących nauk Jezusa, po czym zaplanowano przerwę, a następnie kolejne prelekcje inspirowane Kazaniem na Górze.
Wpływ kongresów na polskie miasta i plany na 2026 rok
Tegoroczne zjazdy przebiegają pod mottem „Szczęście bez końca”. Uczestnicy spędzają trzy dni na wysłuchiwaniu prelekcji i oglądaniu prezentacji wideo nawiązujących do przekazów biblijnych. Ważnym punktem jest też debiut najnowszych epizodów cyklu „Dobra nowina według Jezusa”.
Organizatorzy zwracają uwagę na korzyści dla goszczących ich miejscowości.
− Tysiące uczestników korzysta z hoteli, restauracji, transportu publicznego, atrakcji turystycznych i lokalnych usług −
zaznaczył w swoim komentarzu Łukasz Post.
W 2026 roku planowana jest globalna seria 19 międzynarodowych spotkań Świadków Jehowy, z których jedno zagości na terenie Warszawy. Ogólnoświatowa społeczność liczy ponad 9 milionów wiernych skupionych w blisko 118 tysiącach zborów. Na terenie Polski ta organizacja religijna gromadzi powyżej 114 tysięcy członków.