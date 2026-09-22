Matka Bartosza G. zatrzymana! W tle podejrzenie próby zlecenia zabójstwa

Matka Bartosza G. w rękach policji. Miała planować potrójne zabójstwo

Z informacji przekazanych przez Polsat News wynika, że Katarzyna G., matka Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy, została zatrzymana. Doszło do tego po emisji reportażu „Polsat News Ujawnia”, w którym Omar, obywatel Pakistanu, przedstawił poważne oskarżenia wobec kobiety.

Omar, który przebywał z Bartoszem G. w greckiej placówce dla młodocianych, twierdzi, że Katarzyna G. poprosiła go o zorganizowanie zabójstwa trzech osób związanych ze sprawą. Jak relacjonował, kobieta przesłała mu zdjęcia oraz informacje dotyczące potencjalnych ofiar. Wśród wskazanych osób znaleźli się ojciec Mai oraz pełnomocnik rodziny. Są to jednak twierdzenia przedstawione w materiale Polsat News, a nie ustalenia sądu.

Policjanci na polecenie Prokuratury Okręgowej w Płocku przeszukali dom w Mławie. Podczas czynności zabezpieczyli dokumenty oraz nośniki danych. Katarzyna G. została zatrzymana, a następnie przewieziona do pomieszczenia dla osób zatrzymanych.

Katarzyna G. nękała bliskich zmarłej Mai. Zapadł już wyrok w tej sprawie

Przypomnijmy, że Katarzyna G. już wcześniej odpowiadała przed sądem w związku ze swoim zachowaniem wobec rodziny Mai. W mediach społecznościowych zamieszczała obraźliwe i zniesławiające wpisy na temat nastolatki oraz jej bliskich. 5 stycznia 2026 roku sąd uznał ją za winną zniesławienia i uporczywego nękania. Kobieta została zobowiązana do zapłacenia rodzinie Mai 150 tys. zł zadośćuczynienia, opublikowania przeprosin oraz pokrycia kosztów sądowych.

Orzeczenie sądu nie zakończyło jednak problemu. Katarzyna G. w dalszym ciągu zamieszczała w sieci wpisy dotyczące bliskich 16-latki. Ojciec Mai wraz z pełnomocnikami zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu stalkingu oraz kierowania gróźb karalnych. Sąd dopuścił ponadto możliwość nakładania na kobietę kolejnych kar finansowych za publikacje naruszające prawa rodziny.

Tragiczna śmierć 16-letniej Mai z Mławy z rąk Bartosza G.

Tragedia wydarzyła się w kwietniu 2025 roku. Maja opuściła dom, aby spotkać się z Bartoszem G., i już nie wróciła. Ruszyły poszukiwania 16-latki, które trwały przez kilka dni. Tydzień później jej ciało znaleziono w kontenerze na śmieci ukrytym w zaroślach niedaleko zakładu należącego do rodziny Bartosza G.

Z wcześniejszych informacji wynikało, że sekcja zwłok wykazała rozległe obrażenia głowy spowodowane wielokrotnymi uderzeniami. Bartosza G. zatrzymano w Grecji, dokąd wyjechał w ramach szkolnej wymiany. Po przeprowadzeniu procedury ekstradycyjnej został przekazany polskim służbom i sprowadzony do kraju.

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