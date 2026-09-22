Radiowóz na sygnale zderzył się ze smartem. Policjant trafił do szpitala

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-09-22 14:27

Na jednym ze skrzyżowań w centrum Warszawy doszło do zderzenia radiowozu z samochodem osobowym marki Smart. Policyjne auto zmierzało na interwencję na sygnale. Jeden z funkcjonariuszy musiał trafił pod opiekę lekarzy, jednak jego życiu nic nie zagraża.

Radiowóz na sygnale uderzył w auto na Kruczej

Do kolizji doszło na skrzyżowaniu ul. Kruczej i Hożej. Policyjny samochód jechał na interwencję, korzystając z sygnałów świetlnych i dźwiękowych. W pewnym momencie doszło do zderzenia ze smartem, w wyniku czego ucierpiał 27-letni funkcjonariusz. Policjant został zabrany do szpitala, gdzie przeprowadzono badania kontrolne. Z przekazanych informacji wynika, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. 80-letni kierowca smarta wyszedł ze zdarzenia bez obrażeń. Na miejscu sprawdzono również stan trzeźwości obu kierujących. Żaden z nich nie był pod wpływem alkoholu.

Polecany artykuł:

Trwa śledztwo w sprawie zderzenia w centrum Warszawy

Okoliczności zderzenia wyjaśniają funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. Ustalają dokładny przebieg sytuacji i sprawdzają, jak doszło do kolizji. Kluczowe będzie ustalenie, kto miał zielone światło w momencie, gdy przez nie przejeżdżał radiowóz jadący na sygnale.

Polecany artykuł:

Polecany artykuł:

Wypadek w Warszawie. Zderzenie radiowozu z audi