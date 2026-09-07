Szalony pościg pod Płońskiem. Pijana trójka uciekała oplem i atakowała policjantów

Podejrzany opel na drodze pod Płońskiem ucieka policji

W minioną sobotę, 5 września, tuż po godzinie 5 rano, oficer dyżurny w Płońsku odebrał alarmujący sygnał o kierującym oplem, który jechał wężykiem po jezdni. Funkcjonariusze szybko namierzyli wskazany pojazd na trasie krajowej numer 50, dokładnie na odcinku między miejscowościami Skrzynki oraz Skarżyn.

Mundurowi błyskawicznie uruchomili koguty i syreny, dając kierowcy jednoznaczny komunikat nakazujący zjazd na pobocze. Ten jednak zignorował świetlne i dźwiękowe wezwania, gwałtownie przyspieszył i rozpoczął desperacką ucieczkę.

Rozpoczęła się bardzo niebezpieczna jazda. Uciekający pojazd skierował się z ogromną prędkością w stronę Płońska. W trakcie tego szaleńczego rajdu pasażerowie przekroczyli kolejną granicę, rozpoczynając bezpośredni atak na goniących ich funkcjonariuszy.

– Osoby znajdujące się w Oplu wyrzucały przez okno w kierunku radiowozu różne przedmioty – przekazała mazowiecka policja.

Wypadek opla w Skarżynie i ucieczka do lasu

Ta niebezpieczna eskapada znalazła swój finał w miejscowości Skarżyn. Na piaszczystej trasie kierujący nie opanował rozpędzonej maszyny. Pojazd przewrócił się i ostatecznie znieruchomiał na boku.

Wydawałoby się, że to definitywnie zamyka sprawę. Jednak nic bardziej mylnego, ponieważ akcja trwała dalej.

Jeden z uciekinierów zdołał wyczołgać się ze zniszczonego wozu przez szybę pasażera, po czym natychmiast popędził w stronę pobliskich zarośli. Wewnątrz roztrzaskanego opla utknęła 24-letnia znajoma uciekinierów, a także drugi z mężczyzn, który rozpaczliwie próbował wydostać się z pułapki przez wybitą szybę z tyłu.

Stróże prawa natychmiast ruszyli w pościg pieszy. Jeden z podejrzanych w trakcie obezwładniania był bardzo agresywny, szarpał się i kompletnie ignorował wydawane komendy. Drugiego ze sprawców mundurowi dogonili i ujęli w zaroślach.

Zatrzymani w Płońsku byli pijani i poszukiwani przez sąd

Chwilę później na jaw wyszło, z jak dużymi problemami borykają się zatrzymani. Cała trójka wydzielała bardzo wyraźną woń alkoholu. Siedzący za kierownicą 26-latek wydmuchał 0,6 promila. Pierwsze pomiary alkomatem u 25-letniego kolegi i 24-letniej kobiety pokazały przeszło 1,5 promila.

Kartoteka kierującego była zresztą o wiele bogatsza. Okazało się, że 26-letni obywatel Płońska miał orzeczony przez wymiar sprawiedliwości całkowity zakaz kierowania autami. Mężczyzna figurował też w rejestrze osób poszukiwanych i miał do odsiadki wyrok dwóch lat pozbawienia wolności.

Na tym nie kończyły się kłopoty tej grupy, ponieważ status poszukiwanego posiadał również 25-latek z fotela pasażera. W jego przypadku wymiar sprawiedliwości orzekł wcześniej karę roku i pięciu miesięcy izolacji więziennej.

Zatrzymany opel również nie miał prawa poruszać się po drogach. Maszyna była pozbawiona ważnych badań technicznych oraz nie posiadała opłaconej polisy OC.

Młoda, 24-letnia kobieta po przesłuchaniu i zakończeniu niezbędnych procedur mogła wrócić do domu. Z kolei obaj panowie zostali osadzeni w areszcie, a następnie przetransportowano ich prosto do celi, by mogli odsiedzieć swoje wcześniejsze wyroki.

Gdy tylko 26-latek odzyskał trzeźwość, usłyszał nowe zarzuty obejmujące kierowanie w stanie nietrzeźwości w okresie obowiązywania zakazu sądowego, a także ignorowanie wezwań do zatrzymania. Mężczyźnie grozi pobyt w więzieniu przez najbliższe 5 lat. Dodatkowo sąd może nałożyć na niego dożywotni zakaz prowadzenia jakichkolwiek pojazdów.