Mąż Danuty Holeckiej zakuty w kajdanki przed cmentarzem. Policja zabiera głos

Dramatyczne okoliczności śmierci syna Danuty Holeckiej

Mąż Danuty Holeckiej w kajdankach. Telewizja Republika publikuje wideo

O policyjnych działaniach przed nekropolią na Służewcu jako pierwsza doniosła Telewizja Republika. Według relacji tej stacji funkcjonariusze zatrzymali małżonka Danuty Holeckiej. Wraz z tą informacją w sieci zamieszczono materiał wideo, który ukazuje przebieg policyjnej akcji.

Głos w tej sprawie zabrał także kierujący redakcją stacji Jarek Olechowski. Przekazał on, że mężczyźnie założono kajdanki z powodu nieprawidłowego zaparkowania pojazdu. Z jego wpisu wynika, że dziennikarka z mężem pojawili się przed cmentarzem w celu odwiedzenia grobu swojego syna, a sama interwencja spotkała się z ostrą krytyką ze strony szefa redakcji.

Komenda Stołeczna Policji wyjaśnia powody zatrzymania męża Danuty Holeckiej

Wysłaliśmy zapytanie do Komendy Stołecznej Policji, prosząc o wyjaśnienie przyczyn, przebiegu oraz szczegółów działań podjętych wobec męża Danuty Holeckiej.

„Interwencja Policji w rejonie cmentarza przy ul. Fosa W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej informacjami dotyczącymi interwencji policjantów w rejonie cmentarza przy ul. Fosa w Warszawie informujemy, że jej przyczyną było naruszenie przepisów ruchu drogowego. Kierujący samochodem wjechał w obszar objęty znakiem B-1 »zakaz ruchu w obu kierunkach«, obowiązującym w związku z czasową zmianą organizacji ruchu w pobliżu cmentarza. Podczas interwencji mężczyzna nie wykonywał poleceń funkcjonariuszy i odmówił podania swoich danych osobowych. W związku z jego zachowaniem policjanci zastosowali kajdanki, aby zapobiec samowolnemu oddaleniu się. W trakcie czynności mężczyzna zgłosił złe samopoczucie. Policjanci wezwali na miejsce zespół ratownictwa medycznego. Podkreślamy, że interwencja była następstwem stwierdzonego naruszenia przepisów ruchu drogowego oraz zachowania kierującego podczas podejmowanych przez policjantów czynności. Nie miała żadnego związku z tożsamością pasażerów samochodu ani wykonywaną przez nich działalnością zawodową. Informacje przedstawiające interwencję jako podjętą bez uzasadnionej przyczyny są niezgodne z ustalonym przebiegiem zdarzenia” – przekazała w oficjalnym komunikacie Komenda Stołeczna Policji.