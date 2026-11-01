Aktorzy i politycy z puszkami na Powązkach. Trwa wielka kwesta na ratowanie zabytkowych nagrobków

Kwesta odbędzie się 31 października i 1 listopada, w godz. 9–20.

W zbiórce weźmie udział blisko 250 osób, m.in. Maja Komorowska, Daniel Olbrychski i Artur Barciś.

Datki będzie można przekazać gotówką, kartą lub telefonem.

Znani i lubiani zbierają na ratowanie Powązek. Kwesta na cmentarzu

Rekordowa dotacja na zabytki

- Przez ponad pół wieku już 1700 pomników zostało uratowanych przed zniszczeniem . W tym roku odnowionych zostało 27 kolejnych nagrobków, a w przyszłym roku planujemy 40 kolejnych – wylicza prezes Komitetu Powązkowskiego Marcin Święcicki, były prezydent Warszawy

Ten rok był rekordowy, bo Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa po raz pierwszy otrzymał aż 1,9 mln zł dotacji (dla porównania w 2025 r. było to ponad 800 tys. zł a w 2023 r. – nieco ponad 300 tys zł.). Do tego w czasie zbiórki w ubiegłym roku zebrano 270 tys. zł.

– Zbiórka jest konieczna, bo im wyższy będzie wkład własny komitetu, tym o wyższą dotację możemy się ubiegać. A ambitnie chcemy ją zwiększać w kolejnych latach – zaznacza skarbnik Komitetu Powązkowskiego Michał Laszczkowski.

Wśród obiektów poddanych konserwacji znalazły się m.in. nagrobki rodzin Moniuszków, Błeszyńskich, Mac Donaldów, Kozłowskich, Przysuszyńskich, Schanzenbachów, Ostrowskich i Potockich oraz Furs-Żyrkiewiczów.

Prace prowadzono również przy pomnikach Aleksandry Michaux, Marii Dzierżanowskiej, Franciszka Chorzewskiego, Gracjana Dąbrowskiego, Franciszki Otylli Stark i Józefa Wejnerta, Jana Kantego Szabłowskiego, Tekli i Feliksa Karasiewiczów oraz Henryka Kosmana i Wiktora Jakubowskiego.

Kilkaset grobów czeka w kolejce

Pilnego odnowienia wymaga jeszcze co najmniej 300 nagrobków na Starych Powązkach. Niektóre rzeźby-perełki są z 20-lecia międzywojennego. Do tej pory remontowano te znacznie starsze, kontynuując misję Jerzego Waldorffa, założyciela Komitetu Powązkowskiego. To on pierwszy skrzyknął artystów do kwesty w 1974 r., by ratować tę „największą galerię rzeźby na otwartej przestrzeni”.

Kwestować będą 31 października w sobotę i 1 listopada w dzień Wszystkich Świętych od godz. 9 do ok. godz. 20. - Jeśli ktoś nie będzie miał gotówki, można też będzie wpłacić datek kartą lub telefonem. Będzie na terenie cmentarza kilkanaście terminali – zapowiada Marcin Święcicki.

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Kwesta na Powązkach. Kto się pojawi?

W ten weekend (31 października i 1 listopada) znów na cmentarnych alejkach Powązek będzie można spotkać aktorów, muzyków, polityków, górali i samorządowców z puszkami.

W 52. Kweście na rzecz ratowania zabytków Powązek ma wziąć udział blisko 250 osób. Maja Komorowska, jak co roku zatrzęsie puszką przy samej bramie, nieco dalej pojawią się na pewno Olgierd Łukaszewicz, Artur Barciś, Emilia Krakowska, Joanna Szczepkowska, Daniel Olbrychski czy Magdalena Zawadzka, rodzina Damięckich, a także członkowie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Podczas spaceru po Starych Powązkach można będzie też wypatrywać Katarzyny Grocholi, Alicji Majewskiej czy Krzysztofa Ibisza. Mają też pojawić się aktorzy młodszego pokolenia z najnowszych ekranizacji „Lalki”.

Koncert Muzyki Klasycznej

W tym roku kweście na Starych Powązkach towarzyszy uroczysty koncert muzyki klasycznej i sakralnej. Odbędzie się 30 października o godz. 19 w kościele Wszystkich Świętych przy Placu Grzybowskim. W wydarzeniu tym wystąpią soliści: Anna Kutkowska-Kass, Sylwia Skowrońska-Łańcucka, Hanna Zajączkiewicz, Ewelina Sielska-Badurek oraz tenor Krzysztof Moczarski. Artystom akompaniować będzie pianista Marcin Piotr Łopacki. W koncercie weźmie też udział Chór Medicantus pod dyrekcją Beaty Herman. Program obejmuje trzynaście utworów, w tym kompozycje Johanna Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadeusza Mozarta, Stanisława Moniuszki, czy Franza Schuberta, ale także utwór „Tolerancja" Stanisława Soyki.