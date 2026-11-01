Sytuacja przy warszawskich cmentarzach. Kiedy będzie największy ruch?

Bez większych utrudnień: ruch przy warszawskich cmentarzach przebiega spokojnie, choć na parkingach robi się tłoczno.

Dodatkowe autobusy i tramwaje: na ulice wyjechało 28 specjalnych linii cmentarnych, które kursują w pobliżu nekropolii.

Policja i straż miejska na miejscu: funkcjonariusze pilnują porządku, bezpieczeństwa odwiedzających i przestrzegania zakazów parkowania.

Armagedon pod cmentarzami. Tłumy odwiedzają groby bliskich

Policja nie notuje poważnych problemów. Po południu może być tłoczniej

Komisarz Jacek Wiśniewski, rzecznik stołecznej policji, przekazał PAP, że na drogach w pobliżu cmentarzy nie ma obecnie większych problemów. Samochodów jest dużo, a parkingi są zapełnione, ale kierowcy wciąż mogą znaleźć wolne miejsca. Policja zachęca jednak, by zamiast samochodu wybrać komunikację miejską.

Funkcjonariusze spodziewają się, że sytuacja może się zmienić w godzinach popołudniowych, gdy więcej osób ruszy na cmentarze. Rzecznik podał również bilans drogowy z całego garnizonu warszawskiego. Od piątkowego poranka do północy w sobotę policjanci odnotowali 14 wypadków. Dziesięć osób zostało rannych, na szczęście nikt nie zginął. W tym samym czasie doszło do ponad 240 kolizji, a mundurowi zatrzymali 25 nietrzeźwych kierowców.

28 dodatkowych linii cmentarnych. Informatorzy pomagają pasażerom

Policja i Zarząd Transportu Miejskiego przypominają, że do wszystkich warszawskich nekropolii można dojechać komunikacją miejską. Na trasy skierowano 28 dodatkowych linii cmentarnych. Każda z nich ma przypisany kolor, który ułatwia rozpoznanie połączenia i sprawdzenie, do którego cmentarza dojeżdża.

Osoby, które nie wiedzą, jak najlepiej dotrzeć na wybraną nekropolię, mogą skorzystać z pomocy informatorów ZTM. Rozpoznają ich po odblaskowych kamizelkach.

Akcje „Znicz” i „Hiena”. Służby pilnują nie tylko kierowców

Wokół warszawskich cmentarzy pracują policjanci i strażnicy miejscy. W ramach akcji „Znicz” funkcjonariusze dbają o płynność ruchu, bezpieczeństwo pieszych i porządek na drogach dojazdowych. Kontrolują m.in. prędkość, trzeźwość kierowców, sposób wyprzedzania, oświetlenie pojazdów i korzystanie z pasów bezpieczeństwa. W razie potrzeby kierują ruchem.

Mundurowi reagują również na nieprawidłowe parkowanie. Priorytet mają piesi i komunikacja miejska, dlatego kierowcy łamiący zakazy muszą liczyć się z interwencją. Strażnicy miejscy sprawdzają także, czy handel prowadzony przy nekropoliach jest legalny.

Równolegle trwa akcja „Hiena”. Jej celem jest ochrona osób odwiedzających groby przed złodziejami. Strażnicy miejscy zwracają uwagę na kieszonkowców oraz osoby kradnące znicze i wieńce. Służby apelują, by podczas wizyty na cmentarzu pilnować swoich rzeczy i nie zostawiać wartościowych przedmiotów bez nadzoru.