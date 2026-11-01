Niebezpieczny weekend na Mazowszu. Potrącenie obok cmentarza, dachowanie i śmiertelny pożar

• W rejonie cmentarza 81-letni kierowca forda potrącił na przejściu dwie piesze, które z obrażeniami przewieziono do szpitala.

• Doszło do groźnych kraks na mazowieckich trasach, gdzie na drodze S7 dachowało auto, a w Rembertowie ratownicy uwalniali z rozbitej hondy nieprzytomnego 20-latka.

• Zanotowano tragiczny pożar oraz śmiertelny wypadek kolejowy, ponieważ w piwnicy na Ochocie zginął 34-letni mężczyzna, natomiast w Sochaczewie skład pociągu śmiertelnie uderzył pieszego.

Potrąciła 81-latkę na pasach. Seniorka miała wielkie szczęście

Fałszywy alarm pożarowy w Łomiankach. Strażacy zastali dekoracje na Halloween

Tuż przed dniem Wszystkich Świętych zastępy straży pożarnej z Łomianek zostały pilnie wezwane do rzekomego pożaru obiektu przy ulicy Wiślanej. Ratownicy po dotarciu pod wskazany adres zobaczyli kłęby dymu oraz blask przypominający ogień. Na miejscu szybko wyszło na jaw, że zjawisko to jedynie halloweenowa scenografia, którą zaaranżowano na potrzeby kręcenia wideo promocyjnego. Choć realnego zagrożenia ogniem nie było, samo zawiadomienie wymusiło na służbach natychmiastową akcję.

Tragiczny pożar na warszawskiej Ochocie. Nie żyje 34-letni mężczyzna

Do znacznie poważniejszej interwencji doszło w nocy z 30 na 31 października. W piwnicy budynku przy ul. Grzeszczyka na warszawskiej Ochocie wybuchł pożar. Po opanowaniu ognia strażacy znaleźli ciało 34-latka. Sprawą zajęły się policja i prokuratura.

Uwaga kierowcy! Zablokowana DK-50 w Kraszewie, na wysokości cmentarza. Do zdarzenia drogowego doszło około godziny 14:00. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 81-letni mieszkaniec Warszawy, kierujący Fordem, potrącił dwie kobiety przechodzące przez przejście dla pieszych. 58- i 78-latka zostały przetransportowane do szpitala. Na miejscu pracują służby ratunkowe. Wyznaczono objazdy. Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń służb.— Policja Mazowsze (@PolicjaMazowsze) October 31, 2026

Potrącenie pieszych przy cmentarzu w Kraszewie. Seniorki w szpitalu

W sobotę, 31 października, około godz. 14 niebezpiecznie zrobiło się w Kraszewie. 81-letni kierowca forda potrącił na przejściu dla pieszych dwie kobiety w wieku 58 i 78 lat. Wypadek wydarzył się w pobliżu cmentarza, przy drodze krajowej nr 50. Obie poszkodowane przewieziono do szpitala. Na czas działań służb droga była zablokowana.

Wypadki pod Płońskiem na DK10 i trasie S7. Samochód dachował

Kolejne groźne zdarzenia odnotowano około godz. 18 w rejonie Płońska. Na drodze krajowej nr 10 zderzyły się dwa samochody. Jedna osoba została ranna i trafiła do szpitala. W tym samym czasie na trasie S7 doszło do dachowania jednego z pojazdów.

Groźny wypadek w Rembertowie. Strażacy wycinali 20-latka z rozbitej hondy

Około półtorej godziny później służby interweniowały w Rembertowie. Honda uderzyła tam w drzewo. Za kierownicą siedział około 20-letni mężczyzna, który był nieprzytomny i zakleszczony w rozbitym aucie. Strażacy wydobyli go z wraku, a następnie został przewieziony do szpitala.

Śmiertelny wypadek na torach w Sochaczewie

Przed godz. 20 w Sochaczewie doszło do tragicznego zdarzenia z udziałem pociągu Intercity. Skład śmiertelnie potrącił pieszego. Pasażerów ewakuowano, a na kolei wystąpiły utrudnienia.

Zatrzymano 16 pijanych kierowców

Mazowiecka policja podsumowała na platformie X sytuację na drogach 31 października. Tego dnia w garnizonie doszło do ośmiu wypadków, w których rannych zostało 12 osób. W żadnym z tych wypadków nikt nie zginął. Funkcjonariusze zatrzymali jednak 16 nietrzeźwych kierujących.