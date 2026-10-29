Linie cmentarne rozpoznamy po kolorach. Zmiana w warszawskiej komunikacji na Wszystkich Świętych

28 linii cmentarnych: 25 autobusowych i 3 tramwajowe.

Dwie nowe trasy autobusowe: C44 i C86.

Najczęstsze kursy: autobus C09 w niedzielę ma podjeżdżać nawet co minutę.

1 listopada na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie

Kolory pomogą znaleźć właściwy autobus

–W tych dniach priorytet i pierwszeństwo ma transport publiczny, autobusy i tramwaje podwiozą mieszkańców najbliżej nekropolii, samochodem tak blisko się nie da – przekonuje Katarzyna Strzegowska, dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego, zachęcając, by samochody zostawić pod domem.

Radzimy uważnie patrzeć na oznaczenia, bo w weekend w związku z zamknięciem ulic zmienią się także trasy wielu zwykłych linii. Zawieszone zostaną linie 126, 160 i 212, a kilkadziesiąt innych pojedzie objazdami.

Największą tegoroczną nowością jest kolorystyczny system oznaczania połączeń cmentarnych. Zamiast gorączkowo szukać właściwego numeru wśród kilkudziesięciu autobusów, pasażerowie będą mogli kierować się kolorami.

Niebieski oznaczać ma kierunek naCmentarz Północny, czerwony –naPowązki(Stare i Wojskowe)zielony – Cmentarz Bródnowski, a brązowy – Cmentarz Wolski. Pomarańczowym oznaczono połączenia obsługujące pozostałe nekropolie, natomiast fioletowym – specjalne linie tramwajowe.

Nowe oznaczenia mają ułatwić orientację szczególnie seniorom i osobom, które rzadko korzystają z komunikacji miejskiej.

28 specjalnych linii i setki dodatkowych pojazdów

- Wyjedzie na ulicę Warszawy 28 specjalnych linii cmentarnych, 25 autobusowych i trzy tramwajowe. 1 listopada na ulice skierujemy ponad 500 dodatkowych autobusów i 60 tramwajów – wylicza Katarzyna Strzegowska.

W weekend uruchomionych zostanie 25 specjalnych linii autobusowych: C09, C11, C12, C13, C14, C15, C20, C22, C26, C27, C37, C40, C44, C47, C50, C51, C56, C69, C70, C81, C84, C86, C88, C89 i C90itrzy tramwajowe: C1, C4 i C6.

Nowością będą autobusy C44, łączące osiedle Górczewska z Cmentarzem Północnym, oraz C86,kursujące ze Szczęśliwic w kierunku Bródna-Podgrodzia.

Autobusy nawet co minutę

Najbardziej oblegane połączenia będą kursowały co 2-5 minut, a C09, łącząca metro Młociny z Cmentarzem Północnym w sobotę podjedzie co półtorej minuty, a w niedzielę nawet co minutę.

- Warto przypomnieć, że jak co roku na okres Wszystkich Świętych obsługujemy również dwa dwa cmentarze, które znajdują się w drugiej strefie biletowej. Natomiast 1 listopada dla wszystkich pasażerów będzie obowiązywała pierwsza strefa pierwsza biletowa w autobusach linii 727, 737, 137, 147, a także linia 81 do Palmir – zapowiada szefowa ZTM. Linie cmentarne będą kursowały w sobotę w godz. 9-17, a w niedzielę -7-19. C09 i C51 pojadą do godz. 20, C11 do 21, a C22 nawet do godz. 22.

Na przystankach w pobliżu nekropolii pojawią się informatorzy WTP, którzy pomogą odnaleźć właściwy autobus.