Mężczyzna ukradł miejski chodnik i wyłożył nim podwórko. Grozi mu więzienie

Sprawca kradzieży w Otwocku w rękach policji

Funkcjonariusze wydziału kryminalnego z otwockiej komendy rozpoczęli dochodzenie po otrzymaniu informacji o dwóch nietypowych kradzieżach. W pierwszym przypadku skradziono fragment kostki brukowej z chodnika przy ulicy Moniuszki. Niedługo potem, z terenu zlokalizowanego przy ulicy Prusa, zniknęły drewniane części altany. Policjanci szybko połączyli fakty i wytypowali sprawcę, którym okazał się 41-letni mieszkaniec powiatu. Gdy funkcjonariusze dotarli na jego działkę, od razu wiedzieli, że trafili w dziesiątkę.

Złodziej wykorzystał miejską kostkę na własnym podwórku

Na terenie posesji mężczyzny policjanci zabezpieczyli skradzioną kostkę i drewniane elementy. Szybko okazało się, że zaradny 41-latek miał na nie konkretny pomysł. Skradziona kostka brukowa posłużyła mu do ułożenia nowej ścieżki prowadzącej do jego domu. Elementy altany również zostały wykorzystane do prac wokół budynku. Złodziej postanowił więc zaopatrzyć się w materiały budowlane zupełnie za darmo, przywłaszczając sobie cudze mienie.

Finał sprawy złodzieja kostki brukowej w sądzie

Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony na komendę policji, gdzie śledczy postawili mu dwa zarzuty kradzieży. Zabezpieczone materiały zostaną zwrócone prawowitym właścicielom, a chodnik przy ul. Moniuszki oraz altana zostaną naprawione. O dalszym losie 41-latka zdecyduje teraz Sąd Rejonowy w Otwocku, a za kradzież grozi mu kara pozbawienia wolności do 5 lat.