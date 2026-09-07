Były partner więził kobietę i groził jej śmiercią? 57-latek trafił do aresztu

57-latek jest podejrzany o pozbawienie wolności byłej partnerki, groźby śmierci i spowodowanie obrażeń,

Policjanci szybko ustalili, gdzie przebywa mężczyzna i go zatrzymali,

Sąd zdecydował o dwumiesięcznym areszcie tymczasowym.

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Kobieta więziona przez byłego partnera

Policjanci dostali zgłoszenie dotyczące 50-letniej kobiety. Z informacji, które do nich dotarły, wynikało, że jej były partner miał bezprawnie ją przetrzymywać. Mężczyzna miał też grozić kobiecie, że ją zabije. Powodem jego zachowania miała być zazdrość. 50-latka doznała również obrażeń. Dla policjantów sprawa była pilna. Zaczęli ustalać, kim jest podejrzany i gdzie może się znajdować.

Policjanci dopadli 57-latka

Funkcjonariusze szybko zebrali informacje, które doprowadziły ich do podejrzanego. Ustalili jego miejsce pobytu i zatrzymali 57-letniego mężczyznę. Później sprawę przejęli policjanci z komisariatu w Raszynie. Pod nadzorem prokuratora zabezpieczali dowody i odtwarzali przebieg tego, co miało wydarzyć się między byłymi partnerami. Śledczy przedstawili mężczyźnie zarzuty.

Sąd zdecydował: dwa miesiące za kratami

Prokurator uznał, że mężczyzna nie powinien odpowiadać na wolności, dlatego skierował do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Sąd Rejonowy w Pruszkowie przychylił się do tego wniosku. 57-latek najbliższe dwa miesiące spędzi w areszcie. Na tym etapie śledztwa zarzuty wobec mężczyzny są podejrzeniami. Postępowanie ma wyjaśnić dokładnie, co wydarzyło się między nim a byłą partnerką.

Gdzie szukać pomocy?

Przemoc domowa nie musi oznaczać tylko przemocy fizycznej. Groźby, zastraszanie, przetrzymywanie czy kontrolowanie również mogą być sygnałem, że potrzebna jest pomoc. Osoby doświadczające przemocy, a także świadkowie, mogą skontaktować się z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Osób Doznających Przemocy Domowej „Niebieska Linia” pod numerem 800 120 002. Telefon jest bezpłatny i działa przez całą dobę. Konsultanci udzielają wsparcia, informacji o możliwościach pomocy oraz o placówkach działających w okolicy.

Można też skorzystać z całodobowego telefonu 116 123 dla dorosłych osób w kryzysie emocjonalnym. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia trzeba dzwonić pod 112.