Mężczyzna wszedł prosto pod pociąg. Poważne utrudnienia dla pasażerów

Mężczyzna zginął pod kołami pociągu na stacji Warszawa Choszczówka

Do tragicznego wypadku doszło w czwartek, 10 września. Tuż po godzinie 8.15 na linii kolejowej numer 9, w okolicach przystanku Warszawa Choszczówka, rozegrał się dramat. Z informacji podanych przez stołecznych mundurowych wynika, że mężczyzna nagle wszedł na tory tam, gdzie było to surowo zabronione. Chwilę później został uderzony przez skład PKP Intercity, jadący z Gdyni w stronę Krakowa.

Wewnątrz pociągu znajdowało się około trzystu pasażerów. Przewoźnik zadbał o to, by podstawiono dla nich zastępczy środek transportu. Dzięki organizacji przesiadki, podróżni mogli ruszyć w dalszą drogę.

– W tej chwili policja prowadzi na miejscu działania pod nadzorem prokuratury – przekazał nam funkcjonariusz Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Stołecznej Policji.

Służby pracujące na miejscu tragedii zajmują się obecnie ustaleniem personaliów ofiary. Trwa również dokładne wyjaśnianie okoliczności tego fatalnego zdarzenia.

Ruch między Warszawą a Legionowem jest sparaliżowany. Zmiany w kursowaniu pociągów

To tragiczne zdarzenie spowodowało olbrzymie problemy w ruchu na szlaku łączącym Warszawę z Legionowem. Obecnie pociągi kursują wyłącznie po jednym, sąsiednim torze.

– W tej chwili pociągi przejeżdżają po sąsiednim torze. Opóźnienia sięgają około 40 minut. Niestety utrudnienia mogą potrwać do kilku godzin – przekazała nam Anna Znajewska-Pawluk z Zespołu Prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych.

Warto przypomnieć, że to już drugi śmiertelny wypadek na torach w województwie mazowieckim w ciągu ostatnich 24 godzin. W środę w miejscowości Sokolniki Suche doszło do zderzenia pociągu Intercity „Koziołek” (jadącego z Lublina Głównego do Szczecina Głównego) z ciężarówką. W wyniku uderzenia skład zjechał z torów, a jedna z podróżujących nim kobiet straciła życie.

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